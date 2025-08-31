Долго считали пропавшим без вести: на фронте погиб Герой с Волыни. Фото

На войне против российских оккупационных войск погиб Николай Пеприк, военнослужащий Вооруженных сил Украины родом с Волыни. Герою навеки осталось 38 лет.

Последний бой он принял еще 25 февраля 2024 года. Долго считался пропавшим без вести, и только в августе 2025-го родные получили подтверждение, что воин погиб. Об этом говорится в Facebook-сообщении Овадновского сельского совета.

Что известно о нашем защитнике

Пеприк Николай Викторович родился 3 мая 1985 года в селе Верба Овадновской ОТГ в Волынской области.

Служил стрелком-помощником гранатометчика. После боя вблизи в районе населенного пункта Тоненькое в Донецкой области, который состоялся 25 февраля 2024-го, воин пропал.

"Все искренне надеялись на его возвращение живым, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе – Герой погиб, защищая Украину... С глубокой скорбью сообщаем, что 31 августа 2025 года состоится чин похорон погибшего защитника", – сообщили представители местной власти.

Утром тело воина на щите прибудет в его родное село. Заупокойная литургия запланирована в местном храме. Похоронят военнослужащего ВСУ на кладбище села Верба.

В Овадновском сельсовете попросили всех небезразличных местных жителей встретить земляка с флагами и цветами, создав живой коридор почета.

Добавим, что Тоненькое расположено недалеко от Авдеевки и сейчас оккупировано противником.

