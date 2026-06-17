Возвращается домой на щите: на Донетчине погиб младший лейтенант полиции Николай Рыжик из Нетишина. Фото

Нетишин Хмельницкой области потерял на войне против российских захватчиков еще одного воина – защищая Украину, погиб 27-летний младший лейтенант полиции Николай Рыжик с позывным "Лис". Его жизнь оборвалась 16 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Об этом сообщили в Нетишинском городском совете. Там выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя.

Николая Рыжика проведут в последний путь в пятницу, 19 июня. В 12:00 на площади перед административным зданием исполнительного комитета Нетишинского горсовета состоится прощание громады.

Траурный кортеж будет двигаться со стороны Старого Кривина до светофора, по проспекту Независимости, улице Андрея Мачулянского (ранее Набережная) до дома №1, где проживал защитник. После этого кортеж направится к площади перед административным зданием исполкома.

После церемонии прощания траурный кортеж проследует по проспекту Героев Украины и проспекту Независимости к Собору святого архистратига Михаила и архангела Гавриила. От собора будет организован подвоз на автобусах к месту похорон.

Похоронят Николая Рыжика в селе Мякоты Шепетовского района.

"Просим жителей громады не оставаться равнодушными и встретить Героя живым коридором чести с государственными флагами Украины. Отдать последнюю дань уважения Николаю Рыжику – — долг каждого из нас", – говорится в сообщении.

19 июня на территории Нетишинской городской территориальной громады объявлен День траура. В этот день руководителей учреждений, предприятий и организаций попросили приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 36-летний солдат Роман Шатковский из Нетишина, который выполнял боевое задание на территории Днепропетровской области. Трагедия произошла 13 мая.

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