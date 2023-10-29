До +24: в Украине прогнозируют потепление, однако часть областей накроет туман

В понедельник, 30 октября, в Украине прогнозируется потепление. При этом часть областей накроет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +24 градусов (чтобы просмотреть карту, нажмите до конца страницы).

В целом на территории страны будет переменная облачность, однако без осадков.

"В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и западных областях 8-13° днем – 16-21°. В Крыму и Одесской области – до 24°. На востоке и северо-востоке ночью 1-6° тепла, днем – 13-18°", – говорится в сообщении.

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В Киевской области также переменная облачность и без осадков.

"Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем – 16-21°", – сообщили синоптики.

В Киеве ночью ожидается 7-9°, а днем – 17-19°.

Кроме того, метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"30 октября в Карпатах порывы ветра 19-24 м/с I уровень опасности – желтый", – добавили в Центре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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