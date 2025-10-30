Для лучшего урожая: в чем можно замочить лук перед посадкой

Когда бы ни сажали лук – осенью или весной, очень важно, чтобы посевной материал был здоровым и закаленным. Именно такой овощ хорошо зимует, быстро прорастает, а потом еще и не идет в стрелку.

Но как убедиться, что лук-севок имеет все необходимые свойства? Эксперты по огородничеству убеждают: не полагайтесь на судьбу, замочите семена в антисептическом и противогрибковом средстве. Как это сделать, рассказало ТСН.

Чем обработать лук перед высадкой

Веществом с нужными в этом случае свойствами является пищевая сода. Содовый раствор – это простой, но очень эффективный способ подготовить посадочный материал. Сода обеззараживает луковицы, уменьшает риск развития инфекций и гнили. Кроме того, такая обработка помогает предотвратить стрелкование, улучшает всхожесть и способствует формированию крупных, плотных луковиц. Лук, подготовленный к высадке с помощью содового раствора, лучше переносит жару и засуху, не так страдает на бедных почвах и дает стабильно хороший урожай.

Как правильно замачивать лук-севок в соде

Для приготовления раствора разведите 1 столовую ложку пищевой соды в 1 литре воды. Очень важно соблюдать температуру — вода должна быть горячей, от +45 °C до +60 °C. Но не переусердствуйте, иначе лук сварится.

Перед тем как погружать лук в соду, снимите с него лишнюю сухую шелуху, но не очищайте полностью — верхний слой должен остаться. Он будет защищать посевной материал, пока тот будет приживаться.

Замачивайте луковицы не менее 30 минут. Чтобы раствор не остыл, сосуд желательно накрыть крышкой или полотенцем. После процедуры лук можно сразу высаживать в открытый грунт.

Пищевую соду также используют во время посадки. Ее подсыпают непосредственно в лунки — как замену золы или доломитовой муки. Добавив немного соды в почву, вы одновременно раскисляете землю и защищаете ее от патогенных микроорганизмов. Такой прием помогает сохранить посадки здоровыми и обеспечить крепкие всходы.

