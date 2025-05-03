Для бывших ограниченно пригодных обновили программу подготовки: что изменилось с 1 мая

С 1 мая в Украине введена новая программа базовой общевойсковой подготовки для военнослужащих, которые ранее были признаны "ограниченно пригодными". Главное нововведение – уменьшение срока обучения с 45 суток до одного месяца и снижение интенсивности физической нагрузки.

Видео дня

Также для этой категории будут формироваться отдельные подразделения, взводы или роты, где будут проходить подготовку только военнослужащие с похожим статусом, сообщили на Facebook-странице Главного управления коммуникаций Генштаба Вооруженных сил Украины. Это должно облегчить организацию учебного процесса и учитывать их состояние.

Начиная с 1 мая для прежней категории "ограниченно пригодных" будет обновлена программа:

сокращение срока подготовки до одного месяца (ранее было 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Обновление касается военнослужащих, пригодных для службы в частях обеспечения, охраны, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, медицинских учреждениях, логистике, связи и других направлениях. Речь идет как о тех, кого только призвали, так и о военных, которые проходят БЗИН повторно или уже учились на военных кафедрах.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военнослужащих ТЦК и СП, не имеющих боевого опыта и не имеющих ограничений по состоянию здоровья, будут направляться для службы в части, выполняющие задачи в зонах боевых действий. На их должности будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения, контузии и не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!