Директор лицея в Закарпатье в шестой раз провалил экзамен на свободное владение украинским языком: что ему за это будет

В поселке Сюрте на Закарпатье лицей, принадлежащий местной громаде, возглавляет преподаватель Юлий Имре, который до сих пор не смог подтвердить свободное владение украинским языком. Он уже в шестой раз сдал соответствующий экзамен, но получил лишь сертификат B2 – то есть, чиновник владеет языком на среднем уровне.

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по стандартам государственного языка. В свою очередь уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечает, среди руководителей образовательных учреждений Закарпатья "Имре далеко не один такой".

По словам языкового омбудсмена, это нарушение со стороны местных властей, которые назначают таких директоров, хотя Офис уполномоченного и пытается повлиять на ситуацию.

"Мы повлияли, поэтому Юлий Имре побежал на экзамен. А дальше что-то пошло не так", – рассказал Креминь.

По его словам, должностным лицам на период военного положения сертификат знания украинского языка не обязателен.

В то же время, в Национальной комиссии по стандартам государственного языка считают иначе – люди, которым государственный язык нужен для выполнения служебных обязанностей, должны получить государственный сертификат С1 или С2, свидетельствующий о свободном владении языком.

Сюртовская школа-лицей Ужгородского райсовета является коммунальным предприятием местной громады. Отмечается, что в заведении единственный язык обучения – украинский. Директор заведения Юлий Имре одновременно является преподавателем математики в этой школе.

Причем чиновник сам был выпускником этой школы – в 2000 году окончил ее с "Золотой медалью" и похвальной грамотой.

За эти 25 лет бывший школьник получил несколько дипломов о высшем образовании (как очно, так и заочно) в Ужгородском национальном университете, в том числе диплом преподавателя языка и литературы, правда, венгерского.

Сейчас он старший преподаватель физико-математических дисциплин в указанном университете.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Тарас Креминь обратился к родителям школьников и призвал их быть сознательными в ответственности за языковое воспитание детей. Языковой омбудсмен отметил, что обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – вопрос национальной безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда поступило больше всего жалоб о нарушении языкового закона.

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