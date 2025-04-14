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DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
246
DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником

Группа компаний DIM, один из лидеров украинского девелопмента, уже более 10 лет создает современные квартиры и развивает качественную среду для жизни в Киеве и пригороде, запускает специальную программу поддержки для тех, кто приближает победу своим ежедневным трудом. Военные, медики, педагоги, волонтеры, работники критической инфраструктуры – DIM благодарен каждому и стремится сделать путь к собственной квартире проще.

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Выбирайте подходящие именно вам проект и условия приобретения квартиры:

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  • 0% рассрочка от застройщика на 12 месяцев.
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DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником

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  • Дополнительно 6 месяцев рассрочки в общую программу.
  • Скидка 10% на первый взнос – всего 20%.
  • Скидка 10$/м² от текущей цены.
  • Возможность оформить первый взнос в рассрочку.
DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником

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  • Скидка 10% на первый взнос – всего 20%, индивидуальный график платежей с рассрочкой до 5 лет.
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DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником

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  • Беспроцентная рассрочка до 3 лет
  • Фиксированные условия без изменения стоимости.

Мы хотим, чтобы каждый приближающий победу имел место силы – в собственной квартире с философией DIM.

DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником