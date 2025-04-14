DIM запустила спецпрограмму поддержки для приближающих победу: кто может стать участником
Группа компаний DIM, один из лидеров украинского девелопмента, уже более 10 лет создает современные квартиры и развивает качественную среду для жизни в Киеве и пригороде, запускает специальную программу поддержки для тех, кто приближает победу своим ежедневным трудом. Военные, медики, педагоги, волонтеры, работники критической инфраструктуры – DIM благодарен каждому и стремится сделать путь к собственной квартире проще.
Выбирайте подходящие именно вам проект и условия приобретения квартиры:
OLEGIV Podil – клубный дом на Подоле
- 0% рассрочка от застройщика на 12 месяцев.
- Скидка 10% на выбранные квартиры.
- Персональная скидка на паркинг при покупке квартиры.
LUCKY LAND – масштабный эко-город
- Дополнительно 6 месяцев рассрочки в общую программу.
- Скидка 10% на первый взнос – всего 20%.
- Скидка 10$/м² от текущей цены.
- Возможность оформить первый взнос в рассрочку.
МЕТРОПОЛИС – пожалуй, лучший комплекс в Голосеево на финальной стадии строительства
- Скидка 10% на первый взнос – всего 20%, индивидуальный график платежей с рассрочкой до 5 лет.
- Первый взнос в рассрочку – без финансовой нагрузки сразу.
PARK LAKE CITY – загородный комплекс класса бизнес
- Беспроцентная рассрочка до 3 лет
- Фиксированные условия без изменения стоимости.
Мы хотим, чтобы каждый приближающий победу имел место силы – в собственной квартире с философией DIM.