Депутатам показали одну из поврежденных подстанций на Черниговщине

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам ценообразования в энергетике побывала на одной из подстанций 330 кВ на Черниговщине. Ее недавно несколько раз атаковали российские беспилотники.

С проверкой, в частности, прибыли председатель комиссии нардеп Алексей Кучеренко и члены комиссии Андрей Жупанин, Сергей Нагорняк, Максим Хлапук, а также различные специалисты и эксперты. Учасники ВСК провели рабочее совещание с членом правления НЭК ''Укрэнерго'' Олегом Павленко и специалистами компании, а также с заместителем министра энергетики Украины Александром Вязовченко и представителями областной военной администрации.

Участникам показали защитные сооружения первого и второго уровней, а также последствия последних обстрелов энергообъекта. Комиссии рассказали информацию о технических решениях и проблемах, связанных с выполнением подобных проектов.

''Есть аномальной ситуация, когда за 2-3 года строительства объектов второго уровня защиты они готовы лишь наполовину, тогда как было выделено более 20 млрд грн на объекты третьего уровня, реализация которых впоследствии была заморожена. Очевидны значительные технические и организационные просчеты, решения по которым, к сожалению, принимались в условиях коллективной безответственности как государственных органов, так и органов управления,'' – говорит председатель комиссии Алексей Кучеренко.

Члены Комиссии получили ответы и объяснения о состоянии и перспективах финансирования и строительства защитных сооружений НЭК ''Укрэнерго''.

Эксперт комиссии Виктор Куртев у себя на Facebook поделился выводами из поездки. Он продвигает идею не только пассивной защиты, но и призывает к поиску альтернативы.

''Мы сегодня рассматривали не "уцелевшую", а поврежденную подстанцию – чтобы понять, почему ее фортификационная защита не сработала, где были технические или организационные просчеты и как эффективно строить стратегию дальше. На примере объекта, который не выдержал удара, мы анализировали не только технические параметры, но и логику принятия решений: действительно ли такие сооружения выполняют свою функцию, или это лишь иллюзия безопасности. Моя личная позиция относительно железобетонных "будок" однозначна: концепция пассивной защиты в нынешнем виде дорогая и неэффективная. Сравнивать расходы на такие сооружения надо не с нулем "лучше, чем ничего", а с альтернативными способами защиты'', – пишет эксперт.

В конце рабочее совещание было прервано очередной воздушной тревогой из-за угрозы ракетного удара врага.