День Государственного Гимна Украины: интересные факты и поздравления

Государственный Гимн Украины – особая песня, которая касается души каждого украинца по всему миру. Знали ли вы, что в нашем государстве ежегодно отмечается посвященный этому национальному символу праздник ?

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В 2021 году Кабинет Министров Украины определил 10 марта Днем Государственного гимна. OBOZ.UA рассказывает, чем интересна история песни "Ще не вмерла Україна" и прочие интересные факты о ней. Также публикуем несколько красивых поздравлений, которые вы можете отправить сегодня своим близким.

История Государственного Гимна Украины

Традиция государств выбирать какую-нибудь одну песню, которая становилась бы национальным символом, начала формироваться в середине XVIII века. Именно тогда появилась песня "Боже, храни короля / королеву" (God Save the King или God Save the Queen), которая еще с 1747 года и до сих пор является гимном Великобритании, хотя и не получила официальный статус. Легендарная французская "Марсельеза" была написана несколько позже – в 1792 году. Еще через пять лет появилась польская Jeszcze Polska nie zginęła.

Украина в то время находилась под властью двух империй – Российской и Австро-Венгерской. Тем не менее, национальное сознание украинцев развивалось в обеих из них. Что вылилось в несколько попыток создать национальный гимн.

Впрочем, настоящим успехом увенчалось создание песни "Ще не вмерла Україна". Стихотворение к ней написал в 1863 году поэт Павел Чубинский, а музыку создал композитор Михаил Вербицкий. Правда, он это сделал на два года позже – в 1865 году.

Примечательно, что впервые песню исполнили на вечере памяти Тараса Шевченко 10 марта того же 1865 года. Возвышенная, полная патриотических чувств композиция быстро приобрела популярность. Она полюбилась украинцам настолько, что в период национально-освободительной борьбы в начале ХХ века получила статус официального гимна как в Украинской Народной Республике, так и в Западноукраинской Народной Республике. А впоследствии приобрела этот статус и в Карпатской Украине.

После обретения Украиной независимости в августе 1991 года дискуссии о том, какую песню выбрать государственным гимном, долго не велись. Уже в январе 1992 года Верховная Рада официально утвердила "Ще не вмерла Україна" П. Чубинского и М. Вербицкого в этом статусе. Впоследствии он был закреплен в статье 20 Конституции Украины.

Впрочем, следует иметь в виду, что официальный статус имеют только первый куплет и припев песни. Об этом говорится в законе "О Государственном Гимне Украины" от 6 марта 2003 года. В оригинале песня содержала четыре куплета, а современная версия состоит из трех, текст которых совпадает только в первом.

Интересные факты о Гимне Украины

Первым исполнителем песни "Ще не вмерла Україна" стал автор музыки Михаил Вербицкий. Он спел свое произведение на стихотворение Павла Чубинского во время собрания гимназической "Громады" в Перемышле. Он же первым адаптировал песню для хорового исполнения.

До недавнего времени считалось, что первая аудиозапись гимна "Ще не вмерла Україна" была сделана на студии Columbia, США, в 1916 году. На этой пластинке звучит голос баритона Михаила Зазуляка. Однако позже была найдена более ранняя запись, осуществленная в кельнском отделении "Граммофона" в октябре 1910 года. Тогда песню исполнил оперный певец Модест Менцинский в сопровождении оркестра.

В советские времена "Ще не вмерла Україна" считалась проявлением украинского буржуазного национализма, была запрещена к исполнению, а тот, кто ее споет, мог оказаться в тюрьме. Первым публично исполнил ее бард и кобзарь Василий Жданкин во время музыкального фестиваля "Червона рута", который состоялся в 1989 году в Черновцах.

В 2005 году к 140-летию первого публичного исполнения Государственного Гимна Украины Нацбанк выпустил памятную монету. Она изготовлена из серебра и имеет номинал в 10 гривен.

Поздравление с Днем Государственного Гимна Украины

Славим наше государство! С Днем Государственного Гимна Украины! Желаю, чтобы гимн Украины звучал громко в каждом уголке нашей страны, объединяя всех нас на пути к миру, благополучию и процветанию!

Поздравляю с Днем Государственного Гимна Украины! Пусть слова этого великого произведения звучат в наших сердцах, вдохновляя на новые достижения и защиту нашей родной земли!

С Днем Государственного Гимна Украины! Пусть этот праздничный день напоминает нам о важности единства и любви к своей Родине. Желаю, чтобы в каждом из нас звучал голос достоинства и надежды!

Поздравляю с Днем Государственного Гимна Украины! Пусть этот день станет напоминанием о наших национальных ценностях, гордости за свою страну и несокрушимой воле к победе. Слава Украине!

Сегодня день гимна, символ нашей силы и свободы. Поздравляю с этим важным праздником! Желаю, чтобы каждый аккорд его звучания отзывался в наших сердцах и прибавлял силы на пути к победе!

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