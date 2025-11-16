Чудо-средство для спатифиллума: как заставить растение цвести

Спатифиллумы украшают наши дома своими цветами, которые держатся очень долго, практически весь год. Но порой случается так, что это замечательное комнатное растение прекращает выпускать новые бутоны.

Действительно, любому живому организму время от времени нужна пауза, чтобы собраться с силами. Но опытные садоводы говорят: если отдых вашего спатифиллума затянулся, он так сигнализирует вам, что ему нужно немного дополнительного ухода или небольшое изменение в его среде. Поэтому издание Express обратилось к экспертам, чтобы они рассказали, как вернуть растение к цветению.

В первую очередь садоводы советуют обрезать отцветшие цветы спатифиллума. Это улучшит внешний вид растения и сохранит его силы на выработку новых бутонов. Проводить обрезку можно на любом этапе жизни увядающего цветка.

Другие советы, чтобы заставить растение зацвести, включают использование правильного субстрата для выращивания цветка. Его можно сделать, смешав две части универсальной почвосмеси для комнатных растений, одну часть перлита и одну часть кокосового волокна.

Во время посадки осмотрите горшок, который используете. Спатифиллумы предпочитают выращивание в тесных контейнерах, но обязательно убедитесь, что корни при этом не выпирают наружу.

Также важно внесение питательных веществ, особенно если вы хотите заставить спатифиллум цвести. Если вы только что приобрели растение, не спешите добавлять ему удобрения, просто дайте время на адаптацию. Но если цветок живет у вас уже некоторое время и, вероятно, использовал все питательные вещества из почвы, ему может понадобиться дополнительная подкормка.

Для этого рекомендуется использовать сбалансированное универсальное удобрение. Вносить его нужно минимум раз в два месяца. А лучше всего просто следовать инструкции к конкретному средству.

Владельцам спатифиллума, которые замечают, что на растении появилось больше зеленых цветков, следует уменьшить частоту подкормки до одного раза в три месяца или уменьшить концентрацию удобрения. Это может не помочь в зимние месяцы, когда кошка отдыхает, но изменения станут заметными уже в начале весны.

Если же ваш спатифиллум не только перестал цвести, но и имеет плохой вид – кажется слабым или плохо развитым, дополнительно подкормите его фосфором. Это питательное вещество способствует цветению и плодоношению растений и должно также стимулировать цветение вашей спатифиллума. Дополнительные методы содействия цветению включают содержание растения в теплом помещении и предотвращение резких перепадов температуры.

