Что нельзя сажать возле бархатцев: урожайность будет меньше
Бархатцы для любителей выращивать растения – это больше, чем просто цветы. На клумбе они создают яркий акцент, а на огороде могут дать дополнительную защиту от вредителей. Впрочем, не всяким овощам соседство с бархатцами способно принести пользу.
Как пишет издание "На пенсии", то, что корни бархатцев выделяют антибактериальные вещества, может негативно влиять на некоторые растения. Также цветы способны подавлять рост некоторых культур. И вот где не стоит сажать бархатцы.
Прежде всего они не дружат с пасленовыми – картофелем, помидорами, баклажанами. Также цветы станут плохими соседями для различных видов капусты, луковичных, укропа, петрушки и бобовых. Помимо прочего, бархатцы, которые потребляют много калия и фосфора, составят этим овощам большую конкуренцию за ресурсы.
Впрочем, даже растениям, которые плохо растут рядом с бархатцами, эти цветы могут принести пользу. Просто высаживать их нужно не на самих грядках, а преимущественно вдоль их периметра. Цветущий бордюр шириной около 50 см станет эффективным барьером, который одновременно будет защищать от вредителей и уменьшать риск негативного влияния на урожай. Важно также оставлять расстояние в 70–80 см между бархатцами и овощными культурами.
В то же время некоторые растения, например огурцы, морковь или перец, хорошо чувствуют себя рядом с этими цветами, получая защиту от насекомых. Бархатцы также улучшают структуру почвы и помогают снизить активность нематод в ней.
