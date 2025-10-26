Что нельзя сажать после лука: ошибаются даже опытные огородники

Чтобы не потерять урожай и не истощить почву, важно соблюдать правила севооборота. Лук, хоть и неприхотливая культура, оставляет после себя землю с ослабленными питательными свойствами и повышенной концентрацией возбудителей болезней.

Поэтому не все растения будут хорошо расти на его месте на следующий год. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит сажать на грядке после лука.

Почему не стоит сажать "родственников" лука

Лук относится к семейству амариллисовых, и все "родственники" имеют схожие потребности в питательных веществах. Если сажать их друг за другом, почва быстро истощается, а вредители, в частности луковая муха и нематоды, остаются в земле и уничтожают новые посадки.

Кроме того, в почве накапливаются споры грибковых болезней, вызывающих гнили и плесень, поэтому урожай становится мельче и менее устойчивым к хранению.

Какие культуры не стоит высаживать после лука

После уборки лука не рекомендуют высаживать:

лук-порей и лук-батун;

чеснок;

укроп, шпинат, кинзу, мяту, кресс-салат;

горчицу, фенхель;

цветы с луковицами – тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, лилии.

Эти растения или принадлежат к родственным семействам, или привлекают тех же вредителей. Их выращивание на одном месте приводит к повторному заражению почвы и потере урожайности.

Что можно сажать после лука

Лук готовит землю для культур, которые не имеют общих болезней и вредителей. Лучше всего на его месте растут корнеплоды – морковь, свекла, картофель. Они не конкурируют за те же элементы питания и помогают постепенно восстановить баланс питательных веществ в почве.

Также хорошими преемниками будут помидоры, кабачки, тыквы, салаты и бобовые культуры.

Соблюдение севооборота помогает избежать распространения вредителей, улучшает качество почвы и обеспечивает стабильный урожай. Если после лука высадить корнеплоды или пасленовые культуры, грядка быстрее восстановится, а следующий сезон принесет лучший результат.

