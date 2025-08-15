Как сажать осенью клубнику: моменты, на которые надо обратить внимание

Осень — удачное время для высадки саженцев клубники, ведь именно в этот период можно обеспечить растениям хорошее укоренение до зимы. Если следовать рекомендациям, то уже в следующем сезоне вы сможете наслаждаться сочными и сладкими ягодами.

При этом важно выбрать правильный сорт, подготовить соответствующий участок и соблюсти сроки посадки. Осенняя высадка имеет ряд преимуществ: от благоприятных погодных условий до широкого выбора рассады.

В то же время существуют и риски, главный из которых — возможные ранние заморозки, что могут повредить еще не укоренившимся растениям. OBOZ.UA собрал советы, которые помогут успешно высадить клубнику осенью.

Когда сажать клубнику осенью

Определение правильного времени для высадки саженцев является ключевым. Работы нужно проводить примерно за месяц до ожидаемых заморозков, выбирая сухую погоду. В северных регионах Украины лучшим периодом будет конец августа — середина сентября, в южных — с середины сентября. Осенняя посадка делится на три этапа: ранний (август – первая декада сентября), средний (начало сентября – середина октября) и поздний (середина – конец октября). Садоводы обычно отдают предпочтение первым двум, поскольку конец октября часто сопровождается заморозками.

Осенняя посадка имеет немало плюсов: урожай уже на следующий год, хорошее укоренение, мягкие погодные условия и широкий выбор сортов. К тому же осенью легко найти свободный участок, ведь многие грядки уже освобождены от других культур. В то же время есть и недостаток — риск замерзания молодых кустов в случае раннего похолодания, особенно если они не успели прижиться.

При выборе сорта важно учитывать климатические условия и морозостойкость растений. Для подзимней посадки хорошо подходят сорта, способные выдерживать значительные морозы. Например, "Альба" выдерживает температуру до -35°С, имеет раннее созревание и ягоды весом около 30 г. Сорт "Альбион" также морозостойкий, плоды крупные — до 70 г, ароматные и сладкие. Правильно подобранный сорт станет залогом высокого урожая.

Где сажать клубнику

Клубника любит солнечные места с рыхлой и плодородной почвой. Важно соблюдать правила севооборота: хорошими предшественниками являются бобовые, редис, свекла, лук, а нежелательными — малина, огурцы, культуры семейства пасленовых. Благоприятными соседями считаются петрушка и бархатцы, а вот капуста, хрен, подсолнечник и пасленовые рядом с клубникой не рекомендуются. Если на выбранном участке ранее росли помидоры, баклажаны или картофель, почву следует обработать биофунгицидом.

Участок нужно хорошо освещать солнцем в течение всего дня. Почва должна быть суглинистой или супесчаной, с уровнем кислотности рН 5–6,5. За 30–40 дней до посадки землю перекапывают на глубину около 30 см, вносят нитрофоску и формируют грядки высотой 20–25 см. Лунки делают глубиной около 25 см, с учетом размера корней, чтобы они не сгибались и не выходили на поверхность.

Существует несколько способов посадки клубники:

однорядный,

двухрядный,

трехрядный.

При однорядном методе расстояние между кустами составляет 20–25 см, а между рядами — до 90 см. Двухрядный предполагает высадку по два ряда с интервалом 20–40 см, оставляя между парами рядов 60–80 см. Трехрядный метод подходит для больших участков, где расстояние между растениями достигает 20 см, а ширина междурядий — 60–70 см. Правильный выбор схемы посадки обеспечит лучший уход и высокий урожай.

