Как выбрать место для черешни: секреты осенней посадки

Лето окончательно приходит тогда, когда на черешнях созревают первые плоды. Поэтому дерево со сладкими и сочными ягодами настолько популярно в наших садах. Но, чтобы получить от него действительно большой и хороший урожай, нужно правильно его посадить.

Как выбрать место и что учесть при посадке черешни, разбиралось издание Interia Kobieta. Прежде всего следует иметь в виду, что эти растения лучше сажать именно осенью.

Почему осень – хорошее время для посадки черешни

Черешни – одни из тех деревьев, которые предпочитают прохладные месяцы для посадки на новом месте. Осень, особенно период с середины сентября до конца октября, – идеальное время для того, чтобы дерево хорошо укоренилось до наступления зимы.

Почва еще теплая после лета, влажность повышается, и растение может сосредоточиться на развитии корневой системы, а не на листьях и плодах. Благодаря этому дерево весной начинает расти быстро и интенсивно, а не тратит время на акклиматизацию.

Выбор места – защита от солнца и ветра

Черешни очевидным образом любят солнце. Поэтому, чтобы обеспечить обильное плодоношение, дереву нужно место с хорошим солнечным освещением в течение большей части дня. Если посадить дерево в тени, оно даст более скромный урожай, а плоды будут кислыми. Также стоит выбрать место, защищенное от сильных ветров, которые могут сломать молодые ветки. А значит для саженцев черешен лучше всего подходит южная или западная сторона сада, поскольку она получает солнечный свет большую часть дня, а здания или живые изгороди создают естественный барьер от сквозняков.

Какая почва подходит для черешневых деревьев

Почва для черешни должна быть плодородной, слегка глинистой, но хорошо дренированной. А вот застоя влаги эти деревья не любят, поэтому, если в вашем саду тяжелая, склонная к накоплению воды земля, обеспечьте саженцам дополнительный дренаж или высаживайте их на небольшом склоне.

С другой стороны, слишком песчаная и бедная почва потребует обогащения компостом или хорошо переработанным навозом. Идеальный pH почвы составляет от 6,5 до 7,0 – в таком типе субстрата черешни лучше усваивают питательные вещества и хорошо растут.

Как правильно посадить черешню

Яма под саженец черешни должна быть вдвое больше корневого кома саженца. На ее дно следует поместить смесь садовой земли и компоста, чтобы молодое дерево имело пищу для развития корней и достаточно места для них. Корешки саженца следует равномерно распределить и засыпать таким образом, чтобы место прививки находилось на несколько сантиметров над землей. Слишком глубокая посадка может привести к плохому росту и даже развитию болезней. После засыпки ямы осторожно утрамбуйте почву сверху и тщательно полейте молодое дерево, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить контакт корней с почвой.

Уход сразу после посадки

Новопосаженные черешневые деревья нуждаются в особом уходе. Осенью, после посадки, рекомендуется полить их несколько раз, если погода сухая. Вода помогает корням развивать новые волокна и готовиться к зиме.

Мульчирование участка вокруг ствола также является хорошей идеей – слой коры, листьев или опилок защитит корни от колебаний температуры и сохранит влагу в почве. А еще молодое дерево стоит подвязать к колышку. Это убережет его от повреждения ветра. Также чрезмерное расшатывание ствола может ослабить корни растения.

Защита на зиму

Хотя черешни являются относительно морозостойкими деревьями, молодые саженцы более чувствительны к погодным условиям. Поэтому ствол можно защитить агротекстилем или белым чехлом, что дополнительно защитит кору от растрескивания из-за резких перепадов температуры. Важно также защитить дерево от грызунов – мыши и кролики любят грызть молодую кору зимой, поэтому стоит использовать специальную защитную сетку.

Когда ожидать первых плодов

Посаженная осенью черешня обычно начинает плодоносить раньше, чем та, которую высадили весной. В таком случае первого урожая можно ожидать через два-три года после посадки. При условии, что за деревом хорошо ухаживали и оно росло в правильных условиях.

