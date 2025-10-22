Что на самом деле приносит счастье после 50: результаты нового исследования

Исследователи выяснили, что для людей, которым больше 50 лет, жизнь приобретает новые цвета — и счастье уже не в материальном, а в очень простых вещах.

Согласно новому опросу в Великобритании, в котором приняли участие 2000 человек, именно следующие аспекты приносят радость и удовольствие тем, кто перешел этот возрастной рубеж, пишет Express.

Исследование показало, что многие люди находят наибольшее удовольствие, смеясь с близкими, когда становятся старше, тогда как 38 процентов отдают приоритет заботе о своем физическом и психическом здоровье.

Четверо из десяти даже вернулись к занятиям, которые они любили в молодости, чтобы почувствовать счастье во взрослом возрасте, таких как езда на велосипеде, проигрывание виниловых пластинок и катание на роликах, которые раньше были популярными развлечениями.

Действительно, 30 процентов заявили, что они, вероятно, вернутся по крайней мере к одному из хобби или интересов, которым они посвящали время в молодости.

Многие также хотели бы снова пережить определенные моменты из своей юности, такие как смех до боли в щеках, танцы, будто никто не смотрит, и езда на велосипеде без рук.

То, как люди описывают себя другим, также изменилось со временем. Раньше самыми популярными словами, которые использовались для описания их младшего "я", были: застенчивый, тихий и чувствительный. Сейчас большинство описывает себя как внимательных, заботливых и добрых.

Возможно, это связано с тем, что 45 процентов находятся в процессе обучения меньше беспокоиться о том, что думают другие, а 35 процентов чувствуют себя увереннее, чем раньше.

