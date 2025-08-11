Что должны делать крестные родители: кого можно брать в кумовья

Крестные родители – это духовные наставники, которые вместе с родными родителями несут ответственность за воспитание ребенка, но прежде всего – за его духовное развитие. Институт крестных имеет древнее происхождение, берет начало с первых веков христианства и остается важной частью церковной традиции.

Участие в жизни крестника является важным, ведь крестные приравниваются к родителям и в отдельных аспектах даже превышают их роль. В ПЦУ рассказали, что должны делать крестные и кого нельзя брать в кумовья.

Происхождение традиции

Традиция духовного отцовства берет начало у первых христиан. Она возникла как потребность в духовной поддержке новокрещеных, которым было непросто познать Христа, начать жить по заповедям и изменить жизнь. Сначала наставником выступал священник. Апостол Павел называл себя духовным отцом Тимофея, что указывает на духовное родство.

С ростом общины священники не могли уделить внимание каждому, поэтому епископы поручали опеку избранным членам общины или тем, кто привел новокрещеного в церковь. Впоследствии утвердилась практика, когда родители или сам новокрещеный выбирали духовного наставника.

Кого можно брать в кумовья

Крещеными могут быть только крещеные и воцерковленные лица, которые участвуют в богослужениях и Таинствах, имеют не менее 14 лет и осознают свой долг. Если принадлежат к другой христианской конфессии, хотя бы один должен быть той же конфессии, что и крестник.

Родные родители не могут быть крестными своих детей.

Не допускается, чтобы крестными были лица, связанные между собой браком или намерением его заключить. Преимущественно выбирают пару крестных, но возможен и один, в соответствии с полом ребенка.

Беременность не является препятствием для выполнения роли крестной матери.

Обязанности крестных родителей

Крестные обязаны вести христианскую жизнь, подавать пример крестнику, постоянно молиться за него, заботиться о духовном воспитании, обучать молитве, поддерживать выполнение христианских обязанностей.

Во время крещения они отвечают от имени ребенка, отрекаются от зла и "соединяются со Христом", беря на себя обязанность воспитать крестника в любви к духовной жизни. Они поддерживают его в духовных, моральных и религиозных вопросах, помогают в подготовке к исповеди, причастию, венчанию.

По традиции, перед крещением крестные родители должны знать молитвы ("Отче наш", "Верую"), основы христианского вероучения, по возможности приступить к исповеди и причастию. Быть крестным – добровольный долг, который следует принимать сознательно.

Отказ от предложения возможен, если человек не готов к ответственности.

