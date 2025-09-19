Что делать, если собака постоянно лает: не допускайте этой ошибки

Лай – одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы собак, и он может быстро стать неприятным, если случается слишком часто.

Хотя лай является естественным явлением, многие собаки могут использовать его, чтобы требовать внимания или получать то, что хотят. Эксперт Dogs Trust раскрыл одну распространённую привычку владельцев домашних животных, которая может усугубить ситуацию, пишет Express.

Кинологи говорят, что кричать или ругать собаку за лай – это неправильный способ дрессировки. "Ключ к уменьшению и даже предотвращению лая заключается в том, чтобы понять, почему ваша собака лает. Когда вы узнаете, чего ваша собака надеется достичь лаем, вы сможете показать ей, что она может получить то, чего хочет, ведя себя спокойнее и тише", - пояснили они.

Никогда не ругайте свою собаку

Эксперты Dogs Trust предупреждают: "Хотя их лай может раздражать, никогда не ругайте свою собаку. Это может вызвать у нее беспокойство или растерянность".

Также ваш крик может ухудшить ситуацию, побуждая их лаять еще больше из-за беспокойства или растерянности. Вместо этого научите собаку более спокойным способам общения. Когда собака лает, чтобы получить определенную реакцию, например, на другую собаку, важно показать ей, что более тихое и безопасное поведение может достичь того же результата.

Один полезный метод – перенаправления внимания. Поскольку собаки не могут лаять и нюхать одновременно, размещение лакомства на земле переключает их внимание с лая на поиск пищи.

Со временем такой последовательный подход помогает собакам понять, что спокойное игнорирование триггера, а не громкая реакция, приводит к более полезному результату.

Будьте внимательны, чтобы не вознаграждать лай

Предыдущий совет работает не во всех случаях. Если ваша собака лает во время еды, игнорируйте лай и подождите, пока она остановится, прежде чем кормить ее.

"Планируйте заранее и отвлекайте их, давая им игрушку, когда вы знаете, что будете готовить им перекус. Если ваша собака лает, чтобы вы поиграли с ней, игнорируйте ее", - говорят эксперты.

"Отвернитесь от своей собаки или даже выйдите из комнаты и займитесь чем-то другим. Когда они молчат, возьмите игрушку и пригласите их поиграть – веселая игра – отличное вознаграждение за тишину".

В завершение, эксперт предостерегает, что профилактика является ключевой, поэтому старайтесь держать собаку подальше от триггеров. Вы также должны постепенно внедрять эти действия.

Если вы внезапно проигнорируете лай вашей собаки, она может лаять громче или дольше, чтобы привлечь ваше внимание. Сохраняйте спокойствие и вознаграждайте ее похвалой и вниманием, когда она молчит, чтобы она поняла, что тишина приносит результаты, но последовательность имеет решающее значение.

