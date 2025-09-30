Что делать, чтобы рис не слипался во время приготовления: два обязательных правила

Приготовить идеальный рис – не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обычно самая большая проблема заключается в том, что он может получиться липким и склеиться еще во время варки.

Но существует два простых правила, соблюдение которых гарантирует вам вкусный гарнир идеальной консистенции, пишет Good Food.

"Во-первых, измерение риса по объему облегчает определение количества воды, которую нужно добавить. Во-вторых, никогда не перемешивайте рис во время варки, иначе он раскрошится и станет липким", – сказано в сообщении.

В некоторых рецептах в начале часто добавляют кусочек сливочного масла или ложку масла, чтобы помочь отделить зерна.

Кроме этих советов, эксперты рекомендовали промывать определенные виды риса перед приготовлением, в частности басмати.

"Басмати нужно промыть перед приготовлением, чтобы избавиться от лишнего крахмала, а затем отварить или приготовить методом абсорбции. Для приготовления коричневого риса нужно больше воды, чем белого, и он готовится дольше", – рассказали кулинары.

Замачивание в холодной воде минимум на 30 минут и до нескольких часов поможет сократить время приготовления.

Сколько воды добавить для варки риса

Для басмати и всех видов белого риса эксперты рекомендуют соотношение 1:2 во время приготовления на плите. То есть на каждый стакан риса нужно добавлять два стакана воды.

Это количество можно легко удвоить или утроить для больших порций; просто убедитесь, что вы используете достаточно большую кастрюлю.

Сколько времени готовится рис

Если вы готовите белый рис на плите, это займет 20 минут от начала до конца, но басмати готовится лучше всего, если его предварительно замочить на 20 минут.

Если вы готовите коричневый рис, это может занять больше времени по сравнению с белым рисом, поэтому учитывайте 30-40 минут.

Вы также можете приготовить рис в духовке, что займет около 35 минут.

