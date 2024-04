Если вы ищете достойную книгу для пополнения своей библиотеки, то вот вам подборка изданий, пришедшихся по вкусу и душе украинцам. От непредсказуемых детективных сюжетов и мистики до жизненных историй с их трагизмом и желанием самосознания.

Далее текст на языке оригинала

Серед найпопулярніших видань, які наразі найчастіше купують в книгарнях "КнигоЛенд", як і нові книги, що відносно нещодавно постали в центрі уваги читачів, так і перевірена часом література, яка не втрачає своєї актуальності. Тож, до вашої уваги книжкові тренди, які найчастіше змітають з полиць книгарень

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіон Павлюк

Очолює рейтинг найбільш вподобаних читачами книжок бестселер 2023 року – трилер "Я бачу, вас цікавить пітьма". Це захоплююча і виразна подорож у світ таємниць, яка залишає за собою післясмак загадковості. У книзі автор поєднує елементи трилера, детектива та містики, що створює атмосферу напруженого очікування. Якщо вас не цікавить пітьма, то після прочитання історії, неодмінно захочеться дослідити глибину людської природи та її пороки. Роман наповнений алюзіями та метафорами, які створюють багатошаровість розуміння та інтерпретації тексту.

"Я бачу, вас цікавить пітьма" — історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Про чесність із собою й ціну, яку ми готові заплатити за забуття. Про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту, дорожчу за спокій.У центрі сюжету – київський кримінальний психолог, який переживає не прості часи свого життя. Чоловіка відправляють консультантом у забуте селище, де нещодавно було вбито дівчину. Він намагається відшукати її та вірить, що вона жива. Але нікому, крім нього, це не потрібно.

Ті, хто читають книгу вперше, часто перечитують її вдруге, аби відстежити всі таємниці майстерно приховані автором..

"Книга Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети" Ґреґ Маккеон

Назва книги говорить сама за себе. Есенціаліст – людина, яка відмовляється від усього, крім найважливішого. Ця книга навчає визначати пріоритети та розставляти акценти, аби досягати бажаного. Якщо ви постійно відчуваєте перевантаженість, однак є невдоволеними результатом, то концепція Есенціалізму, описана в цій праці, стане в нагоді. Це оновлене видання "Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети", а також уривок з нової книжки автора.

Прокрастинація, хронічна втома та відсутність мотивації – найпоширеніші симптоми сучасної людини, яка намагається встигнути все. Тренер з мотивації Ґреґ Маккеон пропонує власну концепцію Есенціалізму, завдяки якій можна навчитися помічати найсуттєвіше й відкинути непотрібне.

Книжка про цінності як у роботі, так і в повсякденному житті. Її варто прочитати підприємцям, менеджерам, а також усім, хто прагне навчитися ефективно організовувати власне життя і діяльність.Книжка "Есенціалізм" Ґреґа Маккеона стала бестселером The New York Times і The Wall Street Journal.

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" став справжнім бестселером, отримавши понад 400 000 позитивних оцінок на Goodreads. Видання має відзнаку Editor’s Pick в категорії Best Young Adult на Amazon. А сама авторка, Голлі Джексон, за свій детективний трилер перемогла в номінації "Автор року".

Це ще одна детективна історія для поціновувачів неочікуваних розв’язок. Головна героїня взялася за написання шкільного проєкту, у якому досліджує забуту справу про вбивство. Дівчина намагається відшукати справжнього вбивцю, та зібрані свідчення викликають сумніви, а хтось наполегливо перешкоджає їй. Текст книги легкий та захопливий, це той випадок, коли історію проковтнеш за один вечір. "Посібник із убивства для хорошої дівчинки" — є першим видання з серії детективів для дорослих, що складається з чотирьох романів.

"Сім чоловіків Евелін Г'юґо" Тейлор Дженкінс Рід

Життя зірок завжди привертало увагу їх фанатів. Успіхи й падіння, радості і трагедії, перемоги і поразки – все це стає об'єктом глибокого аналізу та обговорення для прихильників та преси. Здається, що "Сім чоловіків Евелін Г'юґо", це нічим не особлива історія про почуття. Та читачам книга полюбилася невідповідністю між очікуванням та реальністю, а саме глибинними сенсами. Це історія жінки з карколомними моментами долі.Уже літня та замкнута в собі голлівудська ікона кіно Евелін Г'юґо вирішує розповісти всю правду про своє життя не відомій журналістці.Та слухає та починає відчувати цілком реальний зв’язок із легендарною зіркою. Виявляється, що їхнє життя перетинається трагічними та незворотними шляхами.

Варто додати, що роман тримався у списку хітів "The New York Times" протягом 54 тижнів, його продажі у світі перевищили два мільйони примірників, а права на екранізацію придбав стримінговий сервіс Netflix.

"Книга Моя темна Ванесса" Кейт Елізабет Расселл

Найбільш обговорюваний роман 2020 року. "Моя темна Ванесса" – книга, що викликає контроверсійні думки в читачів та донині залишається предметом запеклих дискусій. Це перевидання історії про складний зв'язок між підліткою та набагато старшим чоловіком, історія про травматичний досвід та спроби зрозуміти себе.

Книга буде корисною для прочитання батькам, які турбуються за своїх дітей-підлітків і бажають розуміти червоні прапорці у їхній поведінці та читачів, яким відкликає тема аб’юзивних стосунків. Авторка порушує питання, які залишаються вкрай важливими та актуальними в сучасному світі. А саме важливі аспекти стосунків та сексуальної поведінки, які можуть бути складними для розуміння та виявлення.

Дебютний роман Кейт Елізабет Расселл "Моя темна Ванесса" став національним бестселером за версією New York Times.

Книги допомагають нам стати ближчими до самих себе та інших.Серед сотень і тисяч книжок неодмінно знайдеться та, яку захочеться порадити друзям та прочитати знову й знову. Читайте з користю та насолоджуйтеся кожною сторінкою!