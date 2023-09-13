Досвід "Фундації Течія" — громадської організації, заснованої власниками міжнародного холдингу TECHIIA

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Немає поганої благодійності — особливо під час повномасштабної війни. Я не знаю жодного українського підприємця, який би частину своїх заробітків чи талантів не конвертував на користь захисникам чи постраждалим від російської агресії. Водночас часто бачу, як компанії підходять до розподілу соціальних зусиль хаотично — навіть коли мають можливість подолати великий суспільний виклик.

Через цей текст хочу поділитися принципами, які ми затвердили ще на етапі створення "Фундації Течія" чотири роки тому і які залишаються актуальними під час повномасштабної війни росії проти України.

До всіх проєктів, які хочуть зайти в периметр Фундації, ми прикладаємо лінійку з чотирьох критеріїв. Нижче — про кожен із них окремо та з прикладами.

1. Масштабність

З різних опцій ми оберемо проєкт, який охоплює якомога більше людей. Тому, приміром, ми не беремо в роботу проєкти, за якими необхідно відправити одну дитину на лікування в Ізраїль, Німеччину чи США, а дивимось, як можливо системно допомогти багатьом. Особлива перевага — якщо реалізація задіює українських фахівців.

З такого наміру у 2019 році стартував проєкт допомоги лікарням "Одужуй швидше". Його початковою метою було перемогти дитячий рак в Україні. Як пілот ми взяли під опіку нейрохірургію дитячої обласної лікарні в Кропивницькому, поетапно закуповуючи туди сучасне обладнання. Розрахунок був простий: завдяки оновленню відділення можна буде якісно оперувати маленьких пацієнтів, підтримати українських талантів хірургії та локально покращити стан медицини в регіоні.

Натомість ми могли би проспонсорувати кілька персональних кейсів лікування за кордоном. Це теж принесло би користь, і я з повагою ставлюсь до благодійників, які беруть на себе таку роботу. Ми, на жаль, не побачили, як добре масштабувати цю модель та не вимивати гроші й медичну експертизу з України.

Пізніше завдяки знайомствам із фондами ми вийшли на Центр інклюзії та корекції "Єва", що діє поблизу Києва. Він став черговим шматочком мозаїки. Фахівці Центру займаються реабілітацією дітей, що пройшли складне лікування онкології або мають діагнози на кшталт РАС, ДЦП, синдром Дауна, Ретта, Вільямса, інші вади розвитку та порушення роботи опорно-рухового апарату. Робота йде курсами, й у вересні стартує вже 11 група. З березня 2021 року всю його діяльність фінансує "Фундація Течія".

Масштабність — це не обов’язково про тисячі набувачів допомоги. Але обов’язково про прагнення перетворити точковий досвід на систему.

2. Довготривалість.

Потенційно довгий цикл життя проєкту — ще одна перевага при відборі. Тому в проєкті "Одужуй швидше" ми поступово розширили перелік регіональних лікарень, яким допомагаємо з переоснащенням. Обладнання — столи, каталки, ультрасучасні хірургічні інструменти та апарати — амортизується роками й увесь час приносить користь пацієнтам. Центр "Єва" також працює на стабільній основі, адже лише системна робота з маленькими пацієнтами та передача необхідних навичок батькам дає високі результати та буквально ставить дітей на ноги.

Ще один проєкт з тривалою перспективою, до якого "Фундація Течія" підключилась цього літа — "Мобільні лікарі". У його рамках ми профінансували створення трьох мобільних амбулаторних комплексів, які виїжджають у деокуповані громади та допомагають надавати їхнім мешканцям якісні медичні послуги. Ці фури можна використовувати дуже довго. А коли (якщо) в проєкті відпаде необхідність, ми зможемо переобладнати мобільні кабінети під інші завдання, яких під час і після війни в Україні точно вистачатиме.

3. Актуальність.

Ми ретельно з’ясовуємо, як швидко допомога піде в люди. З обладнанням для лікарень це очевидно. Приміром, кілька років тому "Фундація Течія" закупила багатофункціональний операційний стіл для лікарні в Білій Церкві, куди часто потрапляють постраждалі в разі ДТП на трасі Київ-Одеса. Старий двадцятип’ятирічний стіл нарешті утилізували, а новий одразу став у роботу й сильно полегшив роботу хірургів.

Актуальний проєкт, що стартував у 2023 році — фінансування протезування. Початково, слідуючи іншим нашим принципам, ми думали запустити виробництво сучасних протезів в Україні. Проте бюджет і терміни розгортання в рази перевищили наші можливості. Тому "Фундація Течія" зосередилась на точковому фінансуванні кейсів, коли військові з бюрократичних причин не можуть отримати хороші протези нижньої кінцівки від держави або потребують біонічних протезів верхньої кінцівки. Ми разом із партнерами вивчаємо їхні історії та приймаємо рішення. Троє підопічних уже отримали допомогу, на черзі цього року ще кілька людей.

У проєкт протезування ми, зокрема, запрошуємо долучитися інші бізнеси. На жаль, через агресію росії величезна кількість українських військових і цивільних уже потребує та ще потребуватиме якісного протезування, але не має на це достатньо коштів. Жодна компанія та ініціатива самотужки не потягне таке навантаження. Але якщо багато компаній виділять частину КСВ-бюджету на два-три конкретні кейси, задача виглядає реалістичною. Крім того, це дуже зрозуміла й потрібна справа просто зараз і на роки вперед.

4. Ургентність.

Вищий пріоритет мають проєкти, які вирішують термінову проблему. Наприклад, до великої війни ми швидше реагували на гарячу потребу в обладнанні у високонавантажених лікарнях, адже його відсутність зупиняла цілий ланцюжок допомоги пацієнтам.

Агресія рф внесла корективи і сюди. З березня 2022 року найбільшим за вкладеними коштами залишається проєкт "Підтримка свободи України". Пояснення тут зайві: не буде свободи — не буде нічого.

Цей проєкт "Фундація Течія" робить під ключ. Ми не стали передавати гроші у фонди, а задіяли внутрішніх волонтерів, які закуповують спорядження у прямих постачальників за оптимальною ціною, доставляють в Україну й розподіляють тим, хто цього спорядження потребує. А позаяк 99% коштів проєкту — гроші наших засновників Олега Крота та Юри Лазебнікова, так ми відстежуємо рух і ефективність кожної гривні та забезпечуємо швидкість доставки до підрозділів.

Також ми самостійно реалізовуємо проекти із протезування — шукаємо підрядників, проводимо переговори, контролюємо процес. Навіть у проєкті "Мобільні лікарі" спільно із БФ Fortitude були в курсі всього процесу, від покупки автомобілів і медичного обладнання, до перебудови фур і планування виїздів.

Наприкінці скажу, що принципи — це не жорсткі вимоги, а орієнтири. Не існує в світі жодного правила, яке покривало б усі випадки життя, надто під час великої війни. Але базові правила дають первинну опору, особливо необхідну, якщо ви керуєте КСВ-бюджетами крупної компанії й хочете справді покращити життя своєї спільноти, громади, країни.