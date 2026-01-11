Чем подкормить смородину зимой: советы экспертов

Именно в холодный период можно заложить основу для будущего урожая смородины. Правильная зимняя подкормка помогает растению проснуться весной более сильным и выносливым.

В отличие от весенних удобрений, зимние действуют мягко и постепенно. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить смородину зимой.

Подкормка под снег подходит для черной, красной и белой смородины без исключения. Принцип прост: питательные вещества не попадают к корням резко, а медленно и равномерно просачиваются в почву вместе с талой водой.

В результате куст получает не агрессивный "удар" удобрениями, а мягкое, глубокое питание именно в тот момент, когда начинает выходить из состояния покоя. Это снижает стресс для растения и стимулирует здоровый старт вегетации.

Древесная зола – настоящее зимнее сокровище для смородины. Она:

обогащает почву калием, кальцием и фосфором;

улучшает структуру земли;

снижает чрезмерную кислотность, которую смородина не переносит.

Важно помнить: подходит лишь зола от чистой древесины. Никаких остатков краски, лака, пластика или бытового мусора.

Второй надежный компонент – гранулированный суперфосфат. Фосфор необходим для формирования мощной корневой системы и закладки цветочных почек. Зимой он не вымывается и не разрушается, а будто "ждет" своего часа, чтобы весной начать работать на полную.

На один взрослый куст смородины достаточно:

1 стакана (200 мл) древесной золы

1 столовой ложки гранулированного суперфосфата

Этого количества хватает, чтобы обеспечить растение питательными веществами без риска перенасыщения или ожогов корней.

Золу равномерно рассыпают по приствольному кругу, отступив 10–15 см от основания куста. Сверху так же по кругу распределяют суперфосфат.

Перекапывать или заделывать удобрения в почву не нужно – снег и талая вода выполнят эту работу естественным путем. Если снежный покров небольшой, поверхность можно слегка притоптать, чтобы смесь не разнес ветер.

Весной, вместе с талой водой, питательные вещества проникнут в почву именно на ту глубину, где их будут активно усваивать корни. Это простой, но очень эффективный способ поддержать смородину и заложить основу для обильного урожая.

