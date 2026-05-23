Чем подкормить лук и чеснок в мае: урожай будет больше

Май – важный месяц для подкормки лука и чеснока. В этот период растения активно наращивают зелень и закладывают основу урожая. Весной этим культурам прежде всего нужен азот, но его важно давать в умеренном количестве.

Лучше всего вносить подкормки на влажную почву, утром или вечером, когда нет палящего солнца. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения подойдут для чеснока и лука.

Чем подкормить лук в мае

Можно использовать органику. Куриный помет разводят в пропорции 1:20, а перепревший навоз – примерно 0,5 кг на 5 литров воды. Такие подкормки лучше вносить не сразу после посадки, а примерно через три недели, когда растения уже окрепли.

Для первой подкормки можно использовать нашатырный спирт. Для этого 2–3 столовые ложки 10% нашатырного спирта разводят в ведре воды. Такой раствор помогает мягко восполнить недостаток азота и стимулирует рост зелени.

Еще один вариант – аммиачная селитра. На 10 литров воды берут 15–20 граммов удобрения. Селитра содержит азот в формах, которые растения усваивают достаточно быстро, поэтому подкормка дает заметный эффект в начале сезона.

Народные средства для лука

Для активного роста в начале сезона огородники иногда используют настой луковой шелухи. Стакан плотно утрамбованной шелухи заливают 1 литром кипятка и настаивают сутки. Затем настой разводят в 4 литрах воды и поливают грядки. Такое средство помогает уменьшить риск гнили благодаря природным фитонцидам.

Любые подкормки нужно вносить только на влажную землю. Если полить сухой грунт концентрированным раствором, корневая система может пострадать.

Чем подкормить чеснок в мае

Чеснок более требователен к почве. От весенней подкормки зависит размер будущих головок, плотность зубчиков и насыщенность вкуса.

Если после появления всходов кончики листьев начали желтеть, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ. В таком случае растениям нужна мягкая, но своевременная подкормка.

Для чеснока хорошо подходит сульфат аммония. Его вносят из расчета примерно 20 граммов на квадратный метр. Это удобрение содержит азот и серу, которые помогают чесноку активно расти и формировать характерный острый вкус.

Можно использовать и аммиачную селитру. На 10 литров воды берут 20–25 граммов удобрения. Такой раствор помогает растениям быстрее восстановиться после зимы и нарастить зеленую массу.

Еще один вариант – мочевина, или карбамид. Для подкормки достаточно 1 столовой ложки на 10 литров воды. Это мягкий источник азота, который поддерживает равномерный рост чеснока.

Органическая подкормка для чеснока

Для тех, кто хочет использовать более природные средства, подойдет биогумус или компостный настой. Обычно его готовят в пропорции 1:10. Такая подкормка содержит комплекс микроэлементов, которые укрепляют растения.

Однако даже органические средства нужно использовать осторожно. Избыток питательных веществ может дать обратный эффект: чеснок начнет активно наращивать листья, а головки останутся более мелкими.

Чем нельзя подкармливать лук и чеснок

Для лука и чеснока не стоит использовать свежий навоз. Он слишком агрессивен для корней, может вызвать ожоги и повысить риск болезней. Так же опасен неразбавленный птичий помет.

Не лучший вариант и настой крапивы, особенно если растениям уже предстоит переходить к формированию головок. Такая подкормка может стимулировать чрезмерный рост листьев, а не луковиц.

Также не желательно класть на грядки свежую траву и неперепревшие сорняки. Они могут привлекать вредителей, провоцировать гниение и заносить на участок семена сорняков.

