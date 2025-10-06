Чем подкормить клубнику осенью: рецепты для увеличения урожая

Сезон клубники приходится на первую половину лета, но помогать растению восстановить силы после плодоношения нужно даже в самом конце сезона огородничества. И октябрь – именно то время, когда нужно внести на клубничную грядку удобрения.

Более того, опытные огородники точно знают, что будущий урожай ягоды сильно зависит от того, как хорошо вы позаботитесь о ней именно осенью. Издание "Добрые новости" разбиралось, как именно подкармливать клубнику перед наступлением зимы.

Начинать уход за грядкой стоит с золы. Ее следует просеять, а затем рассыпать по небольшой горсти под каждый куст. Слой золы после этого слегка присыпают землей. Можно также приготовить настой. Залейте стакан золы водой, оставьте так на сутки, а затем полученной жидкостью полейте грядку. Такой способ подкормки улучшает вкус и размер ягод.

Второе важное осеннее удобрение для клубники – это суперфосфат. Фосфор в составе этого вещества помогает растениям закладывать новые цветочные почки, вот почему оно так важно именно в этот сезон. Для приготовления питательного раствора нужно взять спичечный коробок препарата на ведро воды. Средство растворяют в теплой жидкости, а затем вносят на грядку, предварительно хорошо увлажнив на ней почву чистой водой.

И наконец, не следует забывать о йоде. Аптечный раствор не только обеззараживает землю, но и стимулирует развитие растений. Чтобы воспользоваться им, в ведре воды разводят 10 капель йода, а затем орошают полученным раствором грядку. Такая простая процедура существенно влияет на урожайность клубники в следующем сезоне.

