Урожай вас поразит: чем подкормить яблони на зиму

Осень — ключевой период для подготовки сада к зиме, ведь именно сейчас яблони накапливают питательные вещества, чтобы пережить холода. Правильная подкормка в это время не только укрепляет деревья, но и гарантирует щедрый урожай в следующем году.

В октябре, когда деревья переходят в состояние покоя, внесение удобрений становится особенно важным. OBOZ.UA узнал, как правильно подкормить яблони осенью, чтобы они легко перезимовали и порадовали сочными плодами.

Читайте ниже, какие минеральные и органические удобрения выбрать, а также каких ошибок стоит избегать.

Минеральные удобрения для яблонь

Для осенней подкормки яблонь лучше всего использовать удобрения, богатые фосфором и калием, которые укрепляют корневую систему и повышают устойчивость деревьев к морозам. Например, суперфосфат — отличный выбор: растворите 150 г этого средства в 20 литрах воды и опрыскайте крону деревьев. Это поможет растениям накопить необходимые вещества. Еще один эффективный вариант — сернокислый калий: разведите 30 г в 10 литрах воды и внесите раствор в неглубокие борозды вокруг ствола.

Важно избегать азотных удобрений осенью, поскольку они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до зимы и могут погибнуть от мороза. В начале октября также можно использовать монофосфат калия: 15 г на 10 литров воды будет достаточно для обработки 1 квадратного метра приствольной зоны. Такая подкормка обеспечит яблоням прочность и энергию для весеннего пробуждения.

Органические удобрения для яблонь

Органические удобрения также играют важную роль в подготовке яблонь к зиме. Для этого вокруг каждого дерева выкопайте круговую траншею глубиной около 50 см и внесите в нее торф, компост, навоз, 300 г извести или 150 г доломитовой муки. Количество удобрений зависит от возраста дерева: старшим яблоням нужно больше питательных веществ. После внесения закопайте траншею и обильно полейте дерево, чтобы питательные вещества лучше усвоились.

Для дополнительной защиты на зиму рекомендуется замульчировать приствольную зону. Мульча сохранит тепло, защитит корни от промерзания и поможет удержать влагу. Используйте органические материалы, такие как солома или измельченная кора. Такие простые действия значительно повысят шансы ваших яблонь на успешную зимовку и богатый урожай в 2025 году.

