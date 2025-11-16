Чем подкормить клубнику до конца ноября: урожай вас порадует

Клубника требует внимания садоводов не только весной или летом, но и осенью, когда готовятся к холодам. Осенняя подкормка помогает растениям накопить питательные вещества, укрепить корневую систему и успешно перезимовать.

Без этого этапа будущий урожай может быть скудным, а кусты – слабыми и уязвимыми к морозам. Эксперты отмечают: правильное внесение удобрений в ноябре закладывает основу для обильного плодоношения в следующем сезоне.

Игнорирование осеннего ухода приводит к тому, что клубника тратит силы на выживание, а не на формирование цветочных почек. Поэтому если вы мечтаете о больших и сладких ягодах, самое время действовать.

Первая осенняя подкормка осенью

После завершения плодоношения, обычно в августе-сентябре, клубника нуждается в восстановлении. В этот период лучше всего вносить органические удобрения, богатые азотом, которые стимулируют нарастание зеленой массы и усов. К проверенным вариантам относятся птичий помет, перепревший коровяк или раствор свежего навоза. Такая подкормка помогает растениям быстро набраться сил после изнурительного сезона. Внесение азотосодержащих удобрений именно сейчас обеспечивает прочную основу для зимовки и активного старта весной.

Вторая подкормка

В конце октября или в течение ноября, в зависимости от погодных условий, наступает время для второго этапа – фосфорно-калийной подкормки. В отличие от азотных удобрений, здесь акцент на укреплении корней и повышении морозостойкости. Фосфор способствует развитию корневой системы, а калий – накоплению защитных веществ в клетках. Такое сочетание делает клубнику более устойчивой к низким температурам и перепадам погоды. Игнорирование этого этапа может привести к вымерзанию кустов зимой.

Оптимальными источниками фосфора и калия являются древесная зола и специальные минеральные комплексы. Зола – натуральный и доступный вариант, который можно вносить как в сухом виде, рассыпая возле кустов, так и в форме раствора: 150 г на 10 литров воды, по 0,5 л на каждое растение. Эффективно чередовать сухую и жидкую подкормку с интервалом в 1–2 недели.

Минеральные удобрения применяют строго по инструкции производителя, избегая передозировки. Такой подход гарантирует, что клубника получит все необходимое без риска ожогов или дисбаланса элементов.

Следуя этим простым правилам, вы не только сохраните растения зимой, но и обеспечите щедрый урожай в новом сезоне.

