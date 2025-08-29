Чем категорически нельзя мыть сковороды, чтобы не испортить покрытие: делимся полезными советами

Если ваша сковорода сильно пригорела, не спешите ее выбрасывать. Ведь даже самый въевшийся нагар и жир можно отмыть даже без химии, подручными, бюджетными домашними средствами.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем нельзя чистить сковородки, чтобы не повредить их.

Каких средств следует избегать при чистке сковородок

Абразивные средства и жесткие губки

Металлические щетки, жесткие губки и средства с абразивными частицами повреждают антипригарное покрытие, царапают поверхность и могут вызвать разрушение металла.

Агрессивная химия

Моющие средства, содержащие хлор, сильные кислоты или щелочи, могут разрушать покрытие сковороды и выделять токсичные вещества при нагревании.

Холодная вода на горячую сковороду

Резкий перепад температур может привести к деформации, трещинам и повреждению покрытия, а также уменьшить его долговечность.

Сильные бытовые средства:

Некоторые обычные средства для чистки посуды или салфетки могут быть слишком агрессивными для деликатных покрытий.

Вместо этого лучше используйте мягкие губки и тряпки, они помогут удалить остатки пищи, не повреждая поверхность, а также теплая вода и мягкое моющее средство – это стандартный способ для ежедневной очистки.

Если же пища пригорела, залейте сковороду теплой водой на несколько часов, чтобы она размягчилась. А также можно смешать смесь соды с водой, – это мягкое абразивное средство, которое можно использовать для удаления сильного нагара!

