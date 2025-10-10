Быстро завоевали популярность: как в СССР появились сиамские коты

Сиамские коты – одна из самых любимых пород в мире. Их обожают за голубые глаза, независимый характер, нежность и коммуникабельность. Особую популярность животные с характерным окрасом завоевали во времена СССР, а распространением этой особой породы упорно занимался один очень известный человек.

Видео дня

Как писала в своей книге исследовательница Ольга Миронова, сиамские коты появились в Советском Союзе не сразу – их история в стране началась только в середине XX века. Несмотря на то, что эта порода существовала в Европе еще с конца XIX века, путь в СССР для нее оказался долгим и непростым.

Первые сиамские коты попадали в Страну Советов преимущественно частным путем. Их завозили дипломаты, моряки, актеры и деятели культуры, которым удавалось выезжать за границу. В их числе был и выдающийся актер и режиссер кукольного театра Сергей Образцов. Он одним из первых публичных лиц привез голубоглазых котов в Москву и с восторгом рассказывал о них. Его любимцы привлекали внимание посетителей театра не меньше, чем спектакли. По воспоминаниям современников, именно Образцов популяризировал сиамов среди творческой элиты. Так начала распространяться мода на экзотических "азиатских" котов

Вторая волна распространения сиамских котов пришлась на 1960–1970-е годы, когда СССР активнее сотрудничал со странами Юго-Восточной Азии – Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей. Из этих командировок советские граждане часто привозили сувениры, в том числе животных. Так в страну попадали новые сиамские коты. Какие-то с документами, какие-то – без. Часть из них разводили в домашних условиях, поэтому очень быстро в разных городах появились "сиамцы" местного разведения – не всегда чистопородные, но с характерным окрасом и ярким темпераментом.

Официальное разведение сиамских кошек началось лишь в конце 1980-х, когда в Советском Союзе появились первые фелинологические клубы. К тому времени в стране уже существовали многочисленные популяции кошек с сиамским окрасом, хотя большинство из них не имели родословной. Именно эти животные стали основой для развития пород типа "тайская кошка", которую впоследствии признали как отдельную от современных европейских сиамов.

Об этих котах ходят мифы, будто они капризны, очень независимы, а порой даже агрессивны. Однако это не более, чем городская легенда. Сиамские коты на самом деле очень коммуникабельны, обожают находиться рядом с людьми и наблюдать за своими хозяевами. Но, конечно, не забывают отстаивать собственные границы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о наиболее странных фактах из жизни людей в СССР, которые сейчас могут даже шокировать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий