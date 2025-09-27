Защищая Украину, в бою с врагом погиб молодой командир отделения беспилотных систем Александр Колосов. Уроженец Донетчины и будущий специалист по компьютерным технологиям, юноша с первых дней полномасштабного вторжения отправился на фронт, вступив в ряды "Азова".

Видео дня

Жизнь воина оборвалась летом на его родной Донетчине, на щите Героя встречают только сейчас. О потере сообщили в Чернобаевской поселковой громаде, что в Черкасской области.

Что известно

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели защитника — младшего сержанта, командира отделения беспилотных систем Александра Анатольевича Колосова, 25 января 2001 года рождения. Александр родился в городе Мирноград Донецкой области. Учился в общеобразовательной школе I-III степени № 9 города Мирноград. В 2018 году поступил в Донецкий национальный технический университет на факультет компьютерных наук и технологий", – рассказали в громаде.

С 7 апреля 2020 года Александр Колосов был призван на срочную военную службу в ряды ВСУ. А менее чем через два года свои коррективы в планы и мечты молодого украинца внесла полномасштабная агрессия РФ.

"С первых дней войны стал на защиту Родины в военном подразделении "Азов" под позывным "Колос", где прошел путь от солдата до младшего сержанта, командира отделения. Защитник погиб 1 июля 2025 года возле поселка Щербиновка Бахмутского района Донецкой области. Герою навсегда 24", – указано в сообщении.

После начала полномасштабной войны и ожесточенных боев в Донецкой области семья Александра обрела пристанище в Черкасской области. А вот сына, погибшего смертью храбрых, родители решили похоронить в Киеве.

"Чернобаевская громада склоняет головы в уважении перед светлой памятью Воина. Выражаем соболезнования родителям защитника Анатолию Викторовичу и Елене Васильевне, которые, убегая от захватчиков, нашли второй дом в селе Франковка, и всем родным Александра Анатольевича! С большой скорбью разделяем с вами боль утраты. Низкий поклон Воину-Защитнику! Прощание с Героем и захоронение состоится 30 сентября 2025 года в городе Киеве", – рассказали в громаде.

Ранее OBOZ.UA сообщал о смерти военной из Киевской области Ирины Кузнецовой. Жизнь защитницы из Бучи оборвалась 24 сентября. В свое время она работала в Бучанском городском совете – в управлении соцполитики. А с 2024 года присоединилась к Силам обороны Украины.

Впрочем, жизнь Ирины Кузнецовой оборвала не вражеская пуля: женщина, которая не раз рисковала собой на войне, угасла в результате тяжелой болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!