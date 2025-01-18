БВВП, поддержка ветеранов и новые социальные инициативы: генерал Мельник объяснил, в чем особенности нового закона о воинской обязанности. Видео

15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, вносящий изменения в действующее законодательство о воинской обязанности и военной службе. Этот документ направлен на усовершенствование организации взятия на военный учет граждан, медицинское освидетельствование и внедрение базовой всеобщей военной подготовки (БВВП).

Видео дня

Новый закон не предусматривает принудительную мобилизацию граждан в возрасте 18–25 лет. В случае желания молодежи присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, они могут заключить контракт на добровольной основе. О подробностях документа в интервью рассказал заместитель министра обороны Украины, генерал юстиции Сергей Мельник.

Базовая всеобщая военная подготовка

С сентября 2025 года БВВП станет обязательной частью учебных программ всех заведений высшего образования Украины. Курс будет длиться 300 академических часов, из которых 90 отведено на теоретическую часть, а 210 – на практическую. Программа предусматривает привлечение мужчин и женщин.

Теоретическая часть обязательна для всех студентов, независимо от пола.

Практическая часть обязательна только для мужчин. Женщины могут присоединиться к ней по желанию, пройдя медицинскую комиссию и став на военный учет.

Что будут учить во время базовой военной подготовки?

Изучать БВВП студенты будут начинать со второго курса. Программа охватывает важные дисциплины, в частности, тактическую подготовку, огневую подготовку, психологическую подготовку, навыки выживания, РХБЗ (радиационная, химическая, биологическая защита), боевое применение и т.д. Внедрение курса - дать гражданам базовые военные знания, которые могут быть полезны как во время службы, так и в гражданской жизни.

По словам генерала Мельника, студенты, которые не сдадут экзамены или откажутся принять военную присягу, не смогут продолжать учебу в вузах. В то же время граждане без БВВП не смогут трудоустроиться в органах государственной власти или местного самоуправления.

К преподаванию БВВП планируют привлекать ветеранов с боевым опытом, которые больше не пригодны к военной службе. Это позволит передать студентам практические знания и повысить качество подготовки.

При этом, как он подчеркнул, закон не предусматривает обязательную мобилизацию молодежи в возрасте 18–25 лет. Военная служба для них будет возможна только по контракту на добровольной основе.

"Этим законом о воинской обязанности и военной службе не предусмотрена мобилизация граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Только если эти граждане сами хотят присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины, они могут по свободному желанию заключить контракт с Вооруженными Силами и вступить в ряды Вооруженных Сил Украины", – пояснил Мельник.

"Упаковка раненого"

Чтобы обеспечить раненых военных всем необходимым, Министерство обороны создало специальный "сверток раненого". Он содержит 30 элементов и состоит из двух частей:

Стабилизационный комплект для первичной помощи.

Комплект для госпиталей с адаптивной одеждой и средствами гигиены. Для женщин предусмотрены специальные модификации одежды и средств, учитывая их потребности.

"То есть предусмотрели все. Практически все. И адаптивная одежда для женщин, а также "упаковка раненого" для женщин, она немного отличается от мужчин, потому что мы ее подбирали с таким учетом, пожеланием, и также для наших очаровательных женщин", – пояснил замминистра обороны.

Социальная реабилитация и поддержка

С 2022 года в Украине работают программы реабилитации военнослужащих и семей. За прошлый год 600 семей воспользовались этими программами. Вовлечение семьи в процесс реабилитации создает чувство поддержки и позволяет преодолеть изоляцию.

"На сегодняшний день реабилитация военнослужащих вместе с семьями – это очень важный шаг для того, чтобы они могли заниматься и спортом, и имели психологическое восстановление, и могли подойти к тому, чтобы они полностью восстановились от ранения, от лечения и здоровыми могли дальше защищать. нашу Родину. За прошлый год, по статистике, прошли 600 военнослужащих вместе с их семьями и реабилитировались и занимались спортивными упражнениями. Ну и очень хорошо, что вместе со своими женами, с семьей можно было провести время, потому что человек все-таки чувствовал эту заботу, не был оторван, скажем так, от близких людей", – объяснил Мельник.

Поддержка ветеранов после службы

Генерал Мельник подчеркнул, что важно создать условия для жизни ветеранов после завершения службы. Среди ключевых инициатив:

Бесплатное образование.

Предоставление рабочих мест в государственном и частном секторах.

Социальное сопровождение для адаптации военных и семей.

Подготовка ветеранов как инструкторов по обучению новых поколений.

"Мы можем поделить нашу жизнь и нашу военную службу на три этапа. Это жизнь военной службы, жизнь военной службы и жизнь, адаптивный путь после военной службы. Этот момент после военной службы очень важен для нас, чтобы наш гражданин Украины и военнослужащий, который уже уйдет на пенсию или в отставку, он должен себя чувствовать не брошенным нашим государством", – подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Украине, которая годами находится в условиях войны, крайне необходимо сокращать разные способы уклонения от военной службы, а не говорить только о снижении мобилизационного возраста. К примеру, стоит пересмотреть вопрос ограничения в бронировании военнообязанных и о студентах-переростках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ не рассматриваются снижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!