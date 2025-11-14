Более 10 лет посвятил службе: на Харьковщине погиб боец полка полиции особого назначения Денис Лозовой. Фото
На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб боец полка полиции особого назначения Денис Лозовой. Это произошло во время его передвижения на служебном автомобиле, когда российский ударный дрон попал в транспорт. Происшествие произошло вчера, и о нем уже сообщили его побратимы.
Национальная полиция Украины подтвердила гибель правоохранителя в своем официальном сообщении. В ведомстве уточнили, что Лозовой получил многочисленные ранения от взрыва и погиб на месте.
"Денис погиб во время выполнения боевого задания – в служебный автомобиль, на котором передвигался полицейский, попал российский ударный дрон. Он получил многочисленные ранения, от которых погиб на месте", – отметили в сообщении, добавив, что он до последнего оставался верным Присяге.
За более чем десять лет службы в полиции Денис Лозовой прошел значительный путь и большую часть этого времени провел в полку полиции особого назначения. Коллеги характеризуют его как лейтенанта, который не избегал сложных задач и всегда держал спокойствие даже в опасных ситуациях. В подразделении вспоминают, что он нес службу ответственно и с уважением к собратьям. Такая мысль звучит почти в каждом воспоминании тех, кто работал с ним рядом.
Последний день
Атака произошла во время выполнения боевого задания. Служебный автомобиль, в котором находился Лозовой, был поражен российским ударным дроном. Удар был настолько внезапным, что шансов выжить фактически не оставалось. Он погиб на месте от многочисленных осколочных ранений. Таких случаев на фронте, к сожалению, становится все больше, потому что дроны используют почти непрерывно.
Ему было всего 30 лет. В подразделении говорят, что память о нем останется не только в служебных документах или коротких официальных отчетах, а в ежедневных воспоминаниях тех, кто вместе с ним выходил на задание.
Светлая память защитнику.
