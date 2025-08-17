'Бои шли прямо под Киевом, доверия не было': в ГУР рассказали о первом обмене с РФ в марте 2022 года

Во время полномасштабной войны первый обмен телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией состоялся еще тогда, когда оккупанты находились в Киевской области. Доверия не было, выстраивать контакты было сложно, но необходимо.

Об этом The Wall Street Journal рассказали начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов. Фрагментом статьи поделилась пресс-служба Главного управления разведки.

Крупнейшая в Европе волна обмена пленными со времен Второй мировой началась после того, как украинский солдат залез в карман погибшего офицера ВС РФ и нашел там телефон

Первый контакт произошел в марте 2022 года, когда в руки бригадного генерала Усова попал мобильный телефон одного из захватчиков. Там нашелся номер, принадлежавший командиру российского подразделения.

"Ваш офицер мертв", – сказал Усов собеседнику. Он прислал фото ликвидированного оккупанта и предложил обмен телами. Эта импровизированная договоренность стала одним из первых шагов к системному переговорному процессу.

"Не было доверия. Бои шли прямо под Киевом, нам нужно было убедить врага обменять людей. Но мы не верили друг другу", – рассказал генерал-лейтенант Буданов.

Чтобы понять, как привык действовать враг, Усов изучил научные труды одного из российских переговорщиков о ближневосточных конфликтах. Это дало понимание, как выстроить рабочую коммуникацию. Военная разведка и Координационный штаб смогли наладить работу, направленную на освобождение наших пленных.

"Несмотря на то, что мы враги и Россия является агрессором, нам удалось выстроить определенный уровень коммуникации. Трудно воевать с ними, трудно договариваться, но мы делаем это честно", – отметил Усов.

В WSJ отметили, что здесь виден поразительный парадокс: два непримиримых врага, которые не имеют никаких общих интересов, все же сотрудничают по одному важному гуманитарному вопросу.

"Военные историки ломают голову над относительно гладкой логистикой и регулярным темпом этих обменов, которые осуществлялись в разгар конфликта, что практически неслыханно в современных войнах. В отличие от этого, Советский Союз годами удерживал немецких военнопленных после Второй мировой войны", – говорится в статье американского издания.

Во время полномасштабного вторжения (по состоянию на 17 августа 2025 года) Украина и РФ обменяли уже более 10 тысяч военнослужащих. За последние недели домой вернулись около 1200 украинских защитников.

Как писал OBOZ.UA, крайний обмен пленными состоялся 14 августа. Он стал 67 по счету с начала большой войны. Тогда удалось вернуть 84 человека – военных и гражданских.

