Безопасно ли есть шоколад с белым налетом: объясняем

Белый налет на шоколаде или конфетах – частая причина отказа от их употребления. Многие люди выбрасывают эти продукты, полагая, что они испортились.

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Но правильно ли это? Узнайте, почему появляется белый налет на шоколаде и является ли это признаком того, что его не следует есть, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, белый налет на шоколаде не обязательно означает, что он испорчен или просрочен. Он не вреден для здоровья, и его можно безопасно употреблять, несмотря на мнение некоторых людей.

Обычно это жировой или сахарный налет. Первый проявляется в виде гладких полос или пятен и возникает, когда жир (в данном случае какао-масло) поднимается на поверхность и кристаллизуется из-за перепадов температуры.

Сахарный налет, с другой стороны, – это тонкий белый слой, напоминающий порошок. Он образуется, когда влага конденсируется на поверхности шоколада и растворяет сахар. После испарения она оставляет матовые кристаллы на поверхности шоколада.

Шоколад с белым налетом не вреден для здоровья, и его можно смело употреблять. Его вкус остаётся точно таким же, как и раньше. Он отличается лишь эстетическими аспектами.

Чтобы снизить риск таких изменений, шоколад и изделия с его покрытием следует правильно хранить. Их нужно хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей и влаги. Вопреки распространённому мнению, шоколад не следует хранить в холодильнике. Идеально подойдёт кухонный шкаф.

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