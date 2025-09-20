Без отца остался сын: во время выполнения боевого задания погиб полицейский с Кировоградщины. Фото

Защищая от российских оккупационных войск Донецкую область, погиб сотрудник Национальной полиции Украины Руслан Ковбасюк. Герой был родом из Кировоградщины.

Видео дня

Трагическую новость в пятницу, 19 сентября, подтвердила пресс-служба Нацпола. Известно, что Ковбасюк имел звание майора и служил в управлении "Корпуса оперативно-внезапного действия" ГУ НП в Кировоградской области. Во время полномасштабного вторжения стал на защиту государства от врага.

Воину-полицейскому навсегда 31

Как сообщили на странице КОРД в Instagram, жизнь украинца оборвалась в результате вражеского обстрела на Донетчине.

Ковбасюк отдал службе в правоохранительных органах почти 10 лет. Начинал свой путь в подразделении патрульной службы Днепропетровской области, затем служил в патрульной полиции Днепропетровщины и Кировоградщины. К рядам КОРД присоединился в 2022-м.

У 31-летнего правоохранителя остались сын и жена.

"Руслан любил жизнь и людей, и даже в боевых условиях сохранил человечность, чувство юмора и тепло. Его гибель – невосполнимая потеря для родных, друзей и побратимов. Но память о нем будет жить в каждом, кто имел честь служить рядом и чувствовать его поддержку и силу духа", – заявили коллеги погибшего.

В Мультипрофильном лицее Александрийского городского совета Кировоградской области сообщили на Facebook-странице, что Руслан был их выпускником.

Как ранее писал OBOZ.UA, 16 сентября на войне против российских оккупантов погиб Александр Гатиятуллин, правозащитник, журналист и соучредитель ОО "Украина без пыток". Он присоединился к Силам обороны весной 2022 года, воевал в Донецкой и Сумской областях. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!