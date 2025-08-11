Без отца осталось двое детей: на фронте погиб защитник из Ужгорода, который прошел бои за ДАП. Фото

В боях на фронте оборвалась жизнь воина-"киборга" Виктора Гафича из Ужгорода Закарпатской области. Он защищал Украину с первых лет российско-украинской войны, прошел битву за Донецкий аэропорт.

У защитника осталось двое несовершеннолетних детей. О потере сообщили родные Героя, а также всеукраинский союз "Побратимы Украины".

Защищал страну со времен АТО на Донбассе

Ужгородец Виктор Гафич – боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, известный как один из легендарных защитников ДАП. В 2014-2015 годах он вместе с побратимами держал оборону аэропорта, получив почетное звание "киборг".

Его друзья и побратимы еще со времен войны на Донбассе отметили, что Виктор Гафич был настоящим воином, патриотом и очень порядочным человеком.

"В это никогда нельзя будет поверить. Витя... Помню, как в 2016-м ты говорил, что пошел воевать, чтобы они не пришли к нам на Закарпатье. Спасибо тебе за возможность возвращаться в родной город. Спасибо тебе друг, Герой, "киборг"! Благодарна судьбе, что знаю тебя, твою замечательную семью, детей. Навеки в памяти", "Вечная и светлая память, друг! Низкий поклон семье и искренние соболезнования", "Легких облаков в путешествии к новой жизни..." – написали они.

Военный защищал Украину и во время полномасштабного российского вторжения. Известно, что он погиб 8 августа 2025 года во время выполнения боевого задания.

"Спасибо за защиту, спасибо за каждый день нашей жизни! 08.08.2025. И твой боевой путь героически оборвался – его жестоко и коварно оборвали... Покойся с миром, Герой. Держите над нами небо, ребята. Теперь вы вместе. Искренние соболезнования семье, сил и выдержки это все пережить", – написала знакомая защитника Светлана Ломова.

У Героя остались жена и двое маленьких детей. Детали о прощании с Виктором Гафичем ужгородцам сообщат дополнительно.

Что известно о гибели Героев-"киборгов"

В 2025-м прошло уже 11 лет с тех пор, как защитники Украины приняли первый бой за аэропорт в Донецке. Мужественные воины держали оборону аэропорта в течение 242 дней и вошли в историю как "киборги". По официальным данным, в той битве погибли 109 украинских бойцов, 446 были ранены, шестеро пропали без вести.

С полномасштабным российским вторжением часть Героев с боевым опытом снова взяли в руки оружие и стали на защиту страны. К сожалению, с 2022-го подтверждена гибель на фронте некоторых защитников из числа "киборгов". Среди них: десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер", жизнь которого оборвалась в боях под Киевом; разведчик "Сакура", который был ранен пять раз, но возвращался в войско; кавалер Ордена "За мужество", историк, археолог и депутат Вячеслав Зайцев из Запорожья.

В мае 2025 года на фронте погиб "киборг" Станислав Карбань. Свой боевой путь военный с псевдонимом "Барс" начинал из Крыма со времен "зеленых человечков". Потом были бои в самых горячих городах на Донбассе, в том числе за ДАП. Герой был первым командиром разведки Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта 2024 года в аварии на автодороге в Луцком районе Волынской области погиб 36-летний капитан ВСУ, "киборг" Павел Чайка, который был полным кавалером ордена "За мужество". Воин с позывным "Сигл" не только защищал ДАП, но и прошел другие горячие точки восточного фронта, вышел из окружения под Марьинкой на отобранном у террористов КамАЗе, был дважды ранен.

