Арбузы и дыни будут очень сладкими: чем подкормить

Вырастить большие и сладкие арбузы и дыни на собственном огороде – это не фантастика даже в северных областях Украины. Опытные дачники знают, что для хорошего урожая нужны не только солнечная погода и правильный режим полива. Бахчевые культуры нуждаются в грамотно подобранной подкормке.

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Особенно важным этот фактор становится в период, когда плоды активно наливаются – именно тогда растениям необходимы элементы, способствующие накоплению сахаров в мякоти и увеличению размера. Чем в этот момент нужно подпитывать арбузы и дыни, разбиралось издание VSN.

Одним из доступных и одновременно эффективных вариантов подкормки считается древесная зола. Она содержит целый комплекс полезных веществ – прежде всего калий, а также кальций и фосфор, которые играют ключевую роль в формировании качественного урожая.

Чтобы приготовить подкормку на основе этого вещества, достаточно размешать стакан предварительно просеянной золы в ведре воды. Раствор стоит оставить на несколько часов, чтобы он настоялся, после чего его используют для полива под корень. Обычно на одно растение тратят примерно 1-2 литра, ориентируясь на его размер и состояние.

Лучший эффект такая подкормка дает в фазе цветения и в начале формирования плодов. Калий в этот период поддерживает развитие растений, влияет на вкус будущего урожая и помогает легче переживать жаркие дни.

В то же время важно соблюдать меру. Чрезмерное количество удобрений может дать обратный результат – лоза начнет активно наращивать зеленую массу, а плоды при этом будут развиваться хуже. Именно поэтому подкормки следует проводить с интервалом примерно раз в две-три недели.

Кроме внесения удобрений, не менее важными остаются базовые элементы ухода: регулярное рыхление почвы, контроль сорняков и своевременный полив. В комплексе эти меры позволяют растениям формировать крепкие и полноценные плоды.

Если обеспечить бахчевым культурам сбалансированное питание и надлежащий уход, в конце сезона они отблагодарят щедрым урожаем – большими, ароматными и по-настоящему сладкими плодами.

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