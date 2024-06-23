Анна Стэн: первая украинка в Голливуде

В июне 2019 года в Киеве, а затем в Одессе прошел единственный в Украине и крупнейший в Европе фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи", цель которого – популяризация архивного кинематографа. В его программе был показан фильм "Мой сын", случайная находка которого в 2008 году в синематике Буэнос-Айреса стала настоящей сенсацией – картина одного из основоположников лирического советского кинематографа Евгения Червякова считалась безвозвратно утерянной. Главную роль в фильме сыграла голливудская звезда Анна Стэн.

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За границей, где актриса прожила большую часть своей жизни, об ее украинском происхождении почти никто не знал – там ее считали американкой, поскольку взлет ее кинокарьеры состоялся в Голливуде, или немкой – большая часть ее фильмов снята на немецком языке, хотя еще в 1942 году в интервью журналу Ukrainian Life, а затем американской журналистке Джон Орлик она сказала, что считает себя украинкой.

Анна Фесак из Киева

Анна Фесак – или, как пишут некоторые источники, Фесакова. – родилась в Киеве. А вот дату ее рождения установить сложнее, поскольку данные из разных источников не совпадают, тем не менее чаще всего упоминается 3 декабря 1908 года. О семье Анны тоже известно немного, и тут больше приходится полагаться на легенды, а не на реальные факты. По одним сведениям, ее отец, украинец по национальности, работал продавцом в магазине, по другим – был танцором. Но если учесть, что мать Анны, шведка, была балериной в Киевском оперном театре, второй вариант предпочтительнее – у балерины больше общего с танцором, чем с продавцом.

Студентка Киевского театрального техникума

Анне пришлось рано повзрослеть: когда, вернувшись с фронтов Первой мировой войны, умер ее отец, ей было всего двенадцать лет. Чтобы помочь матери материально, она устроилась работать в только что открывшуюся газету "Пролетарская правда", а параллельно – дали о себе знать родительские гены – играла в располагавшемся на Крещатике Малом театре. После его закрытия в 1923 году перешла в студию, которой руководил бывший мхатовец Иван Чужой. Через год она, набравшись сценического опыта, поступила на факультет кино Киевского государственного театрального техникума, где преподавали режиссер Аксель Лундин и кинодраматург Николай Лядов, писатель Александр Дейч и композитор Михаил Вериковский. Учащимся преподавали украиноведение, историю кино, технические приемы игры в кино и движения на киноэкране, темпоритм, мастерство построения кадра, в том числе и во время натурных съемок, искусство написания сценария, киномонтаж и даже историю моды. Возможно, эти знания впоследствии сделали Анну не только талантливой актрисой, но и одной из самых стильных женщин Голливуда.

Личное счастье и покровительство Станиславского

В это время Анна обрела и личное счастье – ее первым мужем стал известный киевский конферансье Борис Бернштейн, выступавший под псевдонимом Стэн. Им Анна заменила свою неблагозвучную фамилию, и, возможно, это принесло ей удачу. На киевской сцене ее увидел директор МХАТа, который пригласил актрису попробовать свои силы на московской сцене. Сыграв в спектакле любительского театра "Братья Карамазовы", она привлекла внимание самого Станиславского. Знаменитый режиссер взял дебютантку под свое покровительство – благодаря ему она окончила Московскую киноакадемию, после чего довольно быстро дебютировала в кино. Первая же ее работа в фильме Бориса Барнета "Девушка с коробкой", принесла Стен успех. Тогда же на Ялтинской киностудии был снят и единственный украинский фильм Анны – "Провокатор" режиссера Виктора Турина, долгое время не значившийся в официальной фильмографии актрисы. Режиссер следующей ее картины "Земля в плену", Федор Оцеп, стал вторым мужем актрисы, но и с первым она сохранила прекрасные отношения, да и от псевдонима не отказалась – под ним она со временем и вошла в историю кино.

Роковая Грушенька

Роль в фильме "Белый орел", которую показали не только в Советском Союзе, но и в Европе и даже в США, открыла Анне путь за границу – они с мужем переехали жить и работать в Германию. Почти сразу же в журнале "Пролетарский театр" появилась статья критика Хрисанфа Херсонского – прототипа Латунского из "Мастера и Маргариты" – о "беспринципности" и "продажности" молодой актрисы, которая "продала" не только любовь к кино, но и советское гражданство. После такой статьи – а по сути доноса – вернуться домой Стэн уже не могла. Впрочем, в тот момент она об этом не задумывалась – ее карьера в Германии складывалась наилучшим образом. Успех ей принесла картина ее мужа Федора Оцепа "Убийца Дмитрий Карамазов", где она снова, как когда-то в Киеве, сыграла Грушеньку. Но роль, в которой Анна смогла раскрыть весь отпущенный ей природой драматический талант, как оказалось впоследствии, стала для нее роковой.

"Прихоть Голдвина"

Фильм увидел совладелец студии Metro-Goldwyn-Mayer Сэмюэл Голдвин и загорелся идеей сделать из Анны звезду мирового масштаба, заменив ею Грету Гарбо. Его приглашение переехать в США и начать новый, голливудский, этап своего творчества Стэн восприняла с воодушевлением. В 1932 году она уже с третьим мужем, архитектором и кинопродюсером Евгением Френке, перебралась в Америку. Но на пути к славе и успеху встало препятствие в виде акцента: английский язык был для актрисы чужим, а для съемок в американском кино необходимо было безукоризненное произношение. Несмотря на все усилия, полностью избавиться от акцента она так и не смогла, и это стало одной из причин того, что высот Гарбо Стэн в Голливуде так и не достигла.

К тому же Сэм Голдвин начал ломать актерскую индивидуальность Анны, подгоняя ее под стандарт Золотого века Голливуда, в то время как ее натура упорно этому сопротивлялась. В результате фильмы с ее участием – экранизация романа Эмиля Золя "Нана", а также "Мы снова живы" по роману Льва Толстого "Воскресение" – в прокате провалились. Анне было обидно, ведь она могла создавать гораздо более драматичные и психологически глубокие образы, чем те ходульные блондинки, которых в большом количестве штамповала в то время Фабрика грез. После третьей попытки, которая также оказалась неудачной – фильма "Брачная ночь", в котором Анна сыграла вместе с Гари Купером, Сэмюэл потерял интерес к актрисе, которую в Голливуде начали называть "прихотью Голдвина". Несмотря на это, ей удалось сохранить с ним хорошие отношения – в интервью она, несмотря на обиду, не сказала о Голдвине ни одного плохого слова. Утешительным для обоих стал приз "За лучшую режиссуру", который этот фильм получил на Венецианском кинофестивале. Последним фильмом в карьере Анны стала военная драма "Монахиня и сержант", который вышел в 1962 году. Больше актриса в кино не снималась.

Жизнь после кино

После неудачи в Голливуде Стэн решила вновь обратиться к театру, дебютировав на Бродвее в спектакле по пьесе Бертольда Брехта "Трехгрошовая опера". Она также попробовала себя на телевидении, сыграв в сериале "Арест и суд", и на радио, увлеклась живописью и достигла в этом виде творчества неплохих результатов – ее работы выставлялись в художественных галереях, например, в Бостонском музее. В 50-х годах Стэн начала преподавать актерское мастерство студентам, помогала советским эмигрантам, даже если видела, что они лгут ей о своем сложном материальном положении, чтобы выманить у нее побольше денег. Организовала переезд своего бывшего мужа Федора Оцепа, страдающего от преследований фашистского режима в Германии, в США. Умерла Анна Стэн 12 ноября 1993 года в Нью-Йорке – причиной смерти стал сердечный приступ.