'Анкеты помогут детям быть замеченными': Фонд Рината Ахметова посетил интернаты Черкасщины для содействия усыновлению

Обновление анкетных данных детей, ожидающих будущих родителей – важнейшая составляющая по содействию усыновлению. Команда программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" недавно вернулась из экспедиции в заведения Черкасской области. После упорядочения и обработки фото и видео информация будет размещена на сайте Фонда Рината Ахметова.

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"А когда выйдет сюжет обо мне?" – этот вопрос команда Фонда слышала и от малышей, и от подростков – в каждом заведении, где проводилась съемка. Оно свидетельствует о том, что расти в семье является заветной мечтой для каждого ребенка.

Все питомцы охотно принимали участие в съемках и интервью. Больше всего дети радовались возможности рассказать о себе – своих увлечениях и достижениях в учебе.

По словам руководителей учреждений, обновление анкет одинаково важно и для детей, и для кандидатов в усыновители. Благодаря этой работе мальчики и девочки получают шанс быть замеченными, а у будущих родителей – полная, достоверная и актуальная информация о ребенке на момент их обращения в интернатное учреждение.

Директор Черкасского областного центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи Светлана Махно подчеркивает, что каждый ребенок имеет право расти в семейном уюте.

Все говорят, что чужих детей не бывает, но не каждый готов сделать этот шаг и забрать ребенка из интерната. Особое внимание уделяется деткам с особыми потребностями, ведь именно они нуждаются в постоянном уходе и заботе. Я надеюсь, что каждый ребенок найдет свою семью и отснятые сюжеты помогут ускорить этот процесс", – говорит Светлана.

С началом полномасштабной войны обновление анкет детей-сирот стало невозможным, однако украинцев все больше интересовала тема усыновления. В 2023 году команда Фонда Рината Ахметова смогла преодолеть препятствия и одной из первых возобновила работу по созданию видеоанкет для детей-сирот. Позади – аналогичные экспедиции в заведения в Черниговской и Житомирской областях.

Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Работа продолжается – обновленные анкеты детей будут доступны на сайте Фонда Рината Ахметова.