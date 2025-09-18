'Андрей олицетворяет поколение, которое не покорилось': Порошенко призвал присвоить Парубию звание Героя Украины

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в соцсетях отреагировал на положительное голосование Верховной Рады за запрос к президенту о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию (посмертно).

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Народ уже сказал свое слово: Андрей Парубий – Герой Украины. Петиция о присвоении Андрею высшего звания всего за несколько дней набрала необходимое количество голосов. Память Андрея Парубия в своей резолюции почтил Европейский парламент – уникальный случай, когда европейские политики, оценивая нашу борьбу, называют конкретное имя", – напомнил Порошенко.

"Верховная Рада тоже сказала свое слово – 230 голосами поддержала наше обращение о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины. В то же время возмущает и единственный сумасшедший голос против – от "слуги" Брагара. Это тот, кто предлагает украинцам продать собаку за долги по коммуналке. Тот самый, которого полицейские остановили пьяным за рулем. А теперь он дотянулся до красной кнопки против мнения украинцев и европейцев", – возмутился лидер "Евросолидарности".

"Теракт, который унес жизнь нашего коллеги, должен еще больше сплотить нас. Также сегодняшнее голосование – это и поддержка близких Андрея. Кто может возразить, что Андрей Парубий – Герой? Он – комендант Майдана, создатель Самообороны, человек, который повел за собой других в тяжелые дни Революции Достоинства. Он – защитник Киева в 2022 году, который погиб 30 августа 2025 года на войне от рук врага за каждого из нас. Андрей Парубий олицетворяет поколение, которое не покорилось и доказало всему миру: Украина будет. Народ уже отдал ему наивысшее признание. Надеюсь на скорейшее положительное решение президента", – написал Петр Порошенко.