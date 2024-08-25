Александр Мурашко: украинский художник, которого присвоила Россия и убили сотрудники ЧК

Александра Мурашко, чей талант покорил весь мир, часто называют русским художником, хотя больше всего на свете он любил Украину и мечтал превратить свой родной Киев в международный культурный центр. Об истории Украины – в частности, запорожского казачества – маленькому Саше вместо сказок на ночь рассказывала его бабушка, заменившая мальчику мать. Она же научила его важному для художника умению – видеть красоту окружающего мира, особенно украинской природы. "Тут свет, тут солнце, тут прекрасная природа и своя культура", – говорил художник о своей родине.

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Детство без родителей

Александр Александрович Мурашко родился 7 сентября по новому стилю, 26 августа по старому, 1875 года в Киеве и был крещен в Златоустовской церкви на Евбазе, уничтоженной большевиками во время революции, сегодня на память о ней осталась только расположенная рядом с цирком Златоустовская улица. О первых двенадцати годах его жизни известно немного. Отца будущий художник не знал, мать была дочерью священника со Стародубщины: она отдала незаконнорождённого сына в село и вскоре потеряла его из виду. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его взял на воспитание брат матери, перевезя в Борзну Черниговской области, где его воспитанием занималась бабушка по материнской линии. Именно она заложила в нем основные личностные и творческие качества, которые сформировали его и как человека, и как художника. Долгое время Александр носил фамилию матери – Крачковский, но после того, как его усыновил черниговский мещанин, собственник иконописной мастерской Александр Иванович Мурашко, взял фамилию приемного отца – в то время ему было 18 лет.

В Рисовальной школе Мурашко

Брат приемного отца, Николай Иванович Мурашко, в 1875 году открыл одно из первых в Украине художественных учреждений – Рисовальную школу в Киеве, где преподавали реалистическую живопись и академический рисунок. Когда семья переехала в Киев, будущий художник начал ее посещать, чему Николай Иванович был не очень рад – он считал своего приемного племянника талантливым, но при этом "неряшливым, эгоистичным и даже как будто бы ненормальным". Из-за разногласий с дядей Александр ушел из дома – спал на Днепре на баржах, голодал. Талант в Мурашко разглядел искусствовед, преподаватель университета Св. Владимира Адриан Прахов, руководивший росписью Владимирского собора, он и посоветовал ему ехать покорять Петербург.

"Грехи молодости"

В Академию искусств, которая считалась главным в Российской империи учебным заведением художественного профиля, Мурашко – как и его учителя и земляка Илью Репина – сначала взяли вольным слушателем, но довольно быстро перевели в студенты. Дипломная работа Александра была написана под влиянием его наставника Ильи Репина, написавшего много полотен на украинскую тематику, – она называлась "Похороны кошевого". Получив диплом художника и пенсионерскую поездку за границу, которую оплачивала Академия, Мурашко объездил половину Европы – побывал в Италии, Германии и Франции. В Париже он создал много женских портретов, включая и знаменитую "Девушку в красной шляпе". Многие модели художника этого периода были женщинами легкого поведения, поэтому он назвал парижскую серию своих работ "грехами молодости".

Возвращение в Киев

Вернувшись из пенсионерской поездки, Мурашко несколько лет жил в Петербурге. Вскоре он вернулся в Киев, поселился в доме приемного отца на Малой Житомирской, 14. В то время его живопись, в которой он, несмотря на то, что искусствоведы относят его к передвижникам, соединил импрессионизм с реализмом, пользовалась большой популярностью за рубежом. Впервые в Европе его работы демонстрировались в Германии: на Международной выставке живописи в Мюнхене его картина "Карусель" получила Золотую медаль и была куплена за внушительную в то время сумму – 1200 немецких марок. На Венецианском биеннале были приобретены еще две его картины – "Воскресенье" и "На террасе". Также – вплоть до Первой мировой войны – полотна Мурашко демонстрировались в Кельне, Дюссельдорфе, Берлине, Амстердаме.

У истоков Украинской академии художеств

Будучи блестящим организатором, художник решил объединить вокруг себя всех деятелей искусств Киева, создав Киевское товарищество художников, а после революции и Украинскую академию художеств. В это время сполна проявил не только художественный, но и педагогический талант. В академии, помимо Мурашко, преподавали Георгий Нарбут, ставший впоследствии ректором учебного заведения, Василий и Федор Кричевские, Абрам Маневич. Мурашко также читал лекции в Киевском художественном училище, а потом открыл в Доме Гинзбурга на Институтский улице собственную студию, где его учениками были Ниссон Шифрин, Исаак Рабинович, Карп Трофимович, Анатолий Петрицкий, Тина Омельченко.

Убит выстрелом в затылок

После смерти приемного отца Мурашко продал квартиру на Малой Житомирской и купил небольшой домик на Лукьяновке – его привлек находящийся у дома участок и возможность обустроить мастерскую. За несколько лет до этого он женился на дочери киевского нотариуса Маргарите Августовне Крюгер, в семье росла приемная дочь Екатерина. В конце мая 1919 года в газете "Известия ВЦИК" были опубликованы списки лиц, относившихся к зажиточным слоям населения, которые должны были заплатить советской власти контрибуцию. Художник нашел там и свои данные: ему было предписано внести в казну 25 тысяч рублей. За отказ пополнить казну Мурашко арестовали 8 июня и направили на принудительные работы в Дарницу, где заставили возить на дрезине древесину. На следующее утро художника отпустили – о необходимом разрешении похлопотала его жена.

В ночь с 14 на 15 июня Мурашко с женой были в гостях у своего соседа – адвоката Шустова: они разговаривали, пили чай и, засидевшись за полночь, пропустили комендантский час. По дороге домой художник был убит выстрелом в затылок.

Версии смерти художника

Относительно смерти Александра Мурашко существует несколько версий. Первую озвучил в своей книге "Венок на могилу пяти деятелей искусства" его коллега, художник Георгий Лукомский: он предположил, что чекисты убили художника по ошибке – они просто перепутали списки подлежащих аресту за невыплаченную контрибуцию и физическому уничтожению. Впрочем, Лукомский не исключал и того, что стреляли именно в Мурашко – как в деятеля культуры, состоящего в украинских национальных организациях. А вот сын когда-то поверившего в Мурашко Адриана Прахова, Николай, напротив, был уверен, что художника убили за сотрудничество с советской властью, к которой он был лоялен.

Согласно официальной версии, которой придерживались советские историографы, той ночью Мурашко и его жена столкнулись с грабителями, которые сняли с него костюм, перстни и забрали кошелек с деньгами. При этом, по словам жены, дорогую булавку для галстука и ботинки – ценную по тем временам вещь – преступники не взяли. Несмотря на то что со времени смерти Мурашко прошло более ста лет, связанная с ней тайна так и не раскрыта. Жена художника, Маргарита Августовна, хранившая картины и архив Александра Александровича, вторично вышла замуж за рижского архитектора Зейберлиха. В 1936 году вместе со вторым мужем, обвиненным в работе на немецкую разведку, была репрессирована – ее следы затерялись в казахстанских лагерях.