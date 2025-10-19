Абрам Иоффе: украинский 'отец советской физики', стоявши у истоков атомной программы

Абрама Иоффе часто сравнивают с Альбертом Эйнштейном, с которым он был знаком – два выдающихся физика встретились в 1907 году. Иоффе был членом Американской, Берлинской и Геттингенской Академий наук, почетным членом Академий наук Германии и Италии, почетным доктором наук Калифорнийского университета, Сорбонны, университетов Бухареста, Мюнхена и Граца, почетным членом физических обществ Франции, Великобритании и Китая. Престижных званий Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки, а также двух государственных премий он был удостоен и в своей стране – Советском Союзе. Его называли – и называют – "отцом советской физики", а началась история его жизненного пути в небольшом украинском городе 145 лет назад.

Уроженец Полтавщины

Абрам Федорович Иоффе родился 17 октября по новому стилю (29 октября по старому) 1880 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье купца второй гильдии Срола-Файвиш Вульфовича Иоффе и домохозяйки Рахиль-Гени Вайнштейн. Там же он окончил реальное училище, после чего стал студентом Петербургского технологического института, где получил профессию инженера-технолога. На летней практике, которую Иоффе проходил на Путиловском заводе, он обратил на себя внимание его руководства и был приглашен на должность инженера по сборке и установке деталей производимых там мостов.

"Какое открытие вы принесли мне на этот раз?"

Перед Иоффе открывалась прекрасная перспектива сделать карьеру технического работника, но в 1902 году он, неожиданно для всех, уехал в Германию, чтобы снова стать студентом. Абрам поступил в Мюнхенский институт, где вскоре начал работать в лаборатории Вильгельма Конрада Рентгена. Знаменитый ученый очень быстро оценил оригинальность, с которой начинающий физик решал поставленные перед ним задачи – он изучал физические свойства кварца, чем занимался в то время и сам руководитель лаборатории. Иоффе удалось сделать несколько важных выводов, после чего Рентген стал встречать его словами: "Какое открытие вы принесли мне на этот раз?" Научные статьи, написанные по результатам работы лаборатории, выходили в серьезных журналах под двумя фамилиями – Рентгена и Иоффе.

Возвращение в Петербург

Защитив диссертацию с оценкой "наивысшая похвала", Абрам Федорович вернулся в Петербург и поступил на службу заведующим физической лабораторией Политехнического института. Это было одно из немногих мест, где мог заниматься исследованиями и преподавать выпускник реального училища – диплом доктора наук Мюнхенского университета и публикации в престижных научных журналах ему такой возможности не давали. В Политехническом институте Иоффе защитил сначала магистерскую, а затем и докторскую диссертацию, и теперь уже никто не мог запретить ему заниматься любимым делом.

Академиком избран единогласно

В сложные голодные и холодные годы Абрам Федорович не прекращал научной деятельности: в 1918 году он стал членом-корреспондентом, а в 1920-м –действительным членом Академии наук, причем – редкий случай – академики проголосовали за его кандидатуру единогласно. Учитывая всю важность его открытий и присущий ему талант ученого и исследователя, зарубежные вузы звали его на работу – так, Калифорнийский университет в Беркли обращался к нему с таким два раза, но Иоффе неизменно отвечал отказом. Американцам пришлось довольствоваться присвоением Иоффе звания почетного доктора наук своего учебного заведения.

Первый в мире инженерно-физический факультет

Абрам Федорович Иоффе основал первый в мире инженерно-физический факультет при Государственном рентгено- и радиологическом институте, который впоследствии был преобразован в Физико-технический институт. В нем по приглашению Иоффе преподавали даже такие мировые величины, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и Фредерик Жолио-Кюри. Такие же институты – опять-таки по инициативе Иоффе – были созданы в Харькове, Днепропетровске, Свердловске, Томске и Самарканде. Он также основал советскую физическую школу, из которой вышли такие выдающие ученые, как Петр Капица, Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Матвей Бронштейн, Лев Ландау, Яков Френкель, Борис Константинов, Гасан Абдуллаев и многие другие, среди которых есть и лауреаты Нобелевской премии.

Создание Лаборатории полупроводников

Иоффе стал создателем Лаборатории полупроводников, ставшей основой для основания в 1954 году Института полупроводников Академии наук СССР. Работы по изучению свойств полупроводников, которые в нем проводились, привели к настоящему прорыву в мировой науке. Именно Иоффе открыл выпрямляющее свойство перехода металл-диэлектрик, которое объяснил при помощи теории туннельного эффекта. Он также первым в мире предположил, что свет можно преобразовывать в электрический ток.

Бесконечный список открытий и достижений

Перечислять открытия и достижения Абрама Иоффе можно долго, но прежде всего нужно сказать о том, что он стоял у истоков советской атомной программы, в которой Советский Союз, в многом благодаря Иоффе, был на паритетных началах с Соединенным Штатами. Среди его достижений также называют открытие внутреннего фотоэффекта кристаллов, открытие механизма электропроводности ионных кристаллов, разработка теории термоэлектрогенераторов, разработка идеи плазменного электричества, создание сернистоталлиевого фотоэлемента с КПД выше одного процента и многое другое. Тем, кто не очень сведущ в физических процессах, достаточно сказать, что без открытий Иоффе невозможно было бы представить себе многое из того, чем мы пользуемся ежедневно: мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, холодильники, стиральные машины.

Смерть и память

Великий ученый Абрам Федорович Иоффе скончался 14 октября 1960 года в рабочем кабинете, не дожив нескольких дней до своего 80-летия. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Он похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. Имя Иоффе носят лунный кратер, открытая астрономами Крымской обсерватории малая планета №5222 и общеобразовательная школа №2 в городе Ромны Полтавской области, которая во времена юности ученого была реальным училищем.