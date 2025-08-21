5 способов поддержать психику через тело: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Психологическое благополучие тесно связано с тем, как мы относимся к своему телу и как функционирует наш организм. Физическое состояние влияет на настроение, стрессоустойчивость, уровень энергии и способность справляться с жизненными вызовами. Ведущие нейропсихологи, в частности Венди Сузуки, автор книги "Здоровый мозг, счастливая жизнь", доказывают: движение – эффективный способ буквально изменить структуру и химию мозга. Движение стимулирует выработку "гормонов радости" – дофамина, серотонина и норадреналина. Это означает, что регулярные физические нагрузки могут работать как естественный антидепрессант – без побочных эффектов.

В новом видео психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук объясняет, как простые физические упражнения и осознанные движения помогают снимать стресс, повышать эмоциональную устойчивость и улучшать настроение. Она также делится советами, как интегрировать движение в ежедневную жизнь, даже если времени мало, чтобы поддерживать психологическое благополучие каждый день.

О том, как приручить свои эмоции, смотрите видео.

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку эффективных советов, которые помогут вам улучшить свое эмоциональное состояние:

При тревоге: ежедневная двигательная активность

Делайте ежедневно 15-минутную прогулку в среднем темпе. Это не спорт, но тело "разогревает" систему регуляции и помогает уменьшить напряжение.

При депрессивном настроении: растяжка и дыхательные практики

Упражнения на растяжку, йога и дыхание с фокусом на тело снижают психическую инерцию и помогают вернуть энергию и ясность мысли.

При выгорании: телесные ритуалы

Чашка чая на балконе, несколько приседаний между встречами или легкое движение – это способ переключить внимание и восстановить силы.

Для улучшения настроения: здоровое питание

Дневное потребление фруктов и овощей, особенно свежих и разноцветных, поддерживает микробиом кишечника, который влияет на регуляцию настроения. Даже одна порция ежедневно имеет положительный эффект.

Чтобы уменьшить стресс: практики осознания

Дышите медленно, сканируйте тело, чувствуйте контакт с объектами вокруг (чашка чая, пол под ногами) – это активирует парасимпатическую систему и помогает вернуться к моменту "здесь и сейчас", снижая стресс и напряжение.

