"12 мест силы Украины": WOG анонсировал проект об уникальных местах

К 35-летию независимости Украины WOG объединился с Аланом Бадоевым и Ольгой Навроцкой – авторами уникальной фэнтезийной вселенной "Хроники Силы". Вместе с командой художников, историков и дизайнеров они создали культурный проект, основанный на украинских легендах и мифологии – от скифских времён до современности.

Продолжением этой идеи стал совместный проект WOG и авторов "Хроник Силы" – "12 Мест Силы Украины", который открывает украинцам уникальные достопримечательности, где веками формировался дух нашей свободы, рождались легенды и хранилась память поколений.

В августе, накануне Дня Независимости, в сети АЗК WOG должен был появиться лимитированный тираж кружек с изображениями этих историко-сакральных мест. Однако вражеский ракетный обстрел в ночь с 18 на 19 июля 2026 года уничтожил большую часть тиража ещё до старта проекта, из-за чего его запуск был отложен.

"Горнятка – это лишь материальный символ, но истинная сила украинцев скрывается гораздо глубже, чем любые физические формы и проявления. Она – в нашей памяти, в местах, где веками формировался украинский дух, в преемственности поколений. Враг может разрушать здания, затоплять или выжигать земли, но не способен стереть то, что является частью нашей внутренней карты. Именно этот код мы и называем "Хрониками Силы", – отмечает Алан Бадоев, режиссер.

"Каждая чашка – это символическое путешествие по нашему наследию. География проекта охватывает самые разнообразные уголки страны: от мистических вершин горы Пип-Иван и древних пещер Кызыл-Кобы в Крыму до казацкой вольности Хортицы, от магического Писаного Камня в Ивано-Франковской области до скал Буши, заповедных глубин Трахтемирова и дикой красоты Актовского каньона. Некоторые из этих Мест Силы сейчас временно находятся под оккупацией врага, однако мы знаем: они обязательно вернутся в состав свободной Украины, под украинский флаг", – комментирует Ольга Навроцкая, писательница.

Эти события не остановили проект, а наоборот – придали ему еще более глубокий смысл. Фокус сместился с знакомства с Местами Силы к осознанию того, что настоящее украинское наследие – это не только места или артефакты. Это наше сопротивление, наша память, жажда знаний и желание передавать свою историю следующим поколениям.

"С 18 августа на большинстве АЗС сети WOG появится сохранившаяся часть лимитированной серии кружек с изображениями 12 исторических локаций Украины. Из-за ограниченного количества чашек, к сожалению, не на всех автозаправочных комплексах они будут доступны, что делает их по-настоящему особенными. То, что должно было рассказывать историю о Местах Силы Украины, сегодня стало частью этой истории. Заезжайте на WOG, наслаждайтесь кофе в особых чашках и делитесь фотографиями с ними в своих соцсетях", – комментирует Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG.

Помимо ограниченного тиража кружек, одной из составляющих проекта является серия аудиоисторий о каждом из 12 Мест Силы Украины, которые после вражеской атаки приобрели особую ценность. Ведь если материальные вещи могут быть утрачены, то знания и память остаются.

Подкаст стал ещё одним инструментом, благодаря которому мы можем прикоснуться к украинским Местам Силы, познать их не только через изображения, но и через голоса. Прослушать его можно на Spotify где угодно: в дороге, во время путешествия по Украине или при планировании собственного маршрута к Местам Силы. Истории озвучили известные украинцы, чьи голоса помогают по-новому открыть для себя Украину.

Кроме того, в скором времени вселенная "Хроники Силы" получит продолжение – выйдет вторая книга цикла авторства Ольги Навроцкой "Хорт. Первый характерник". Это продолжение истории Хорта – казака-характерника, главного героя нового украинского эпоса, и его верной напарницы – ведической жрицы-рахманки.