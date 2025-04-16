За 'особые заслуги': представители российских элит массово получат гражданство Сербии, среди них ФСБшник и друг Патрушева – СМИ

Представители элит РФ массово стремятся получить гражданство Сербии, которое открывает въезд в страны Европейского союза. Среди тех, кто уже получил сербский паспорт, – приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, экс-офицер спецназа ФСБ, друг сына "правой руки Путина" Николая Патрушева, а также производители оружия.

Видео дня

Таким личностям Сербия выдает гражданство в особом порядке "за заслуги" перед страной, говорится в материале издания "Важные истории", опубликованном 16 апреля. Изучив официальные документы, журналисты выяснили, что с начала 2022 года по март 2025-го сербское правительство издало указы о выдаче паспортов более 200 россиян по такой схеме.

Обычно гражданство "за заслуги" перед Сербией выдают деятелям науки, крупного бизнеса, культуры или спорта.

Однако в последние три года власти Сербии решили предоставить гражданство десяткам человек, связанным с ВПК РФ, российскими олигархами, подсанкционными компаниями и работой на оккупированных территориях Украины.

Один из таких новых граждан Сербии – Виктор Шендрик, экс-офицер спецназа ФСБ РФ "Вымпел", начальник службы безопасности "РЖД" и бывший глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов.

В настоящее время новоиспеченный "серб" возглавляет наблюдательный совет Федерации бокса Москвы.

Кроме того, Шендрик в интересах Ротенбергов спонсирует неонацистское подразделение футбольных фанатов "Эспаньола", воюющее против Украины.

Среди россиян, получивших гражданство Сербии – также приближенный Кадырова, бывший вице-мэр Грозного и бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов.

Он владеет активами ушедшей из РФ компании Danone и управляет ими вместе с племянником Кадырова Якубом Закриевым.

В Европу устремились и крупные игроки в сфере освоения оккупированных сельскохозяйственных земель Украины, пишут "Важные истории".

Так, паспорт Сербии получил Кирилл Краттли – зять депутата Госдумы РФ Алексея Ткачева. Ткачев и его брат Александр – экс-губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства РФ – находятся под санкциями ЕС.

Краттли возглавляет компанию "Миртех", занимающуюся поставками сельскохозтехники и сотрудничающую с крупнейшим агропромышленным холдингом РФ "Агрокомплекс" семьи Ткачевых, выяснил ранее "Протокол".

По данным The Wall Street Journal, "Агрокомплекс" получил более 160 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в оккупированных регионах Украины, но до сих пор не оказался под санкциями.

Компания Кирилла Краттли, получившего сербский паспорт, завозит в РФ технику и запчасти из Европы, Канады, Турции и Южной Кореи, продает "Агрокомплексу" и ряду подсканкционным компаниям, включая структуры "Сбербанка", "ВТБ" и "Газпрома", свидетельствует финансовая документация компании Краттли, оказавшаяся в распоряжении журналистов.

Зерно, собранное на захваченных землях Украины, идет на экспорт и приносит российскому диктатору Владимиру Путину средства на финансирование войны.

По данным Украины, с момента вторжения до 2024 года с оккупированных территорий вывезено в РФ и поставлено на международные рынки не менее 4 млн тонн украденного украинского зерна, что принесло агрессору около 800 млн долларов.

Гражданство Сербии получил также Дмитрий Сергеев, друг сына генерала Николая Патрушева, экс-главы ФСБ, Совбеза РФ, которого называют "правой рукой Путина".

Сын Патрушева Дмитрий – вице-премьер и экс-министр сельского хозяйства РФ.

Примечательно, что с Патрушевым-старшим сотрудничает вице-премьер Сербии Александр Вулин. В 2021 году Вулин прилетел в Москву и передал Николаю Патрушеву записи прослушки семинара российской оппозиции в Белграде, который организовали Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. После этого Пивоварова арестовали и отправили в колонию.

С подачи Вулина и Патрушева власти РФ и Сербии также создали "рабочую группу по борьбе с цветными революциями" с целью предотвратить протесты и вести слежку за активистами, журналистами и правозащитниками, писало издание Danas.

Еще один россиянин, получивший сербский паспорт, – Николай Ураев, зять менеджера оборонной госкорпорации "Ростех", главы вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.

Ураев ранее возглавлял оборонный завод "Элекон", где производят компоненты для межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и "Тополь-М", военных самолетов, вертолетов, подлодок, кораблей, спутниковых систем и т. д.

Сейчас он руководит Красногорским комбинатом автофургонов, где производят грузовики для армии РФ.

Гражданство Сербии получила и Екатерина Блохина – менеджер завода "Элекон" и оборонного концерна "КРЭТ", крупнейшего производителя систем РЭБ и авионики. Блохина также возглавляет несколько предприятий, где производят компоненты для боевой авиации.

Никто из вышеназванных людей не подпадает под санкции , то есть может беспрепятственно путешествовать по Европе с сербским паспортом, отмечают "Важные истории".

Исследователь коррупции Илья Шуманов считает, что массовая выдача паспортов Сербии российской элите могла быть частью договоренностей с Москвой. Правительство Сербии рискует потерять перспективы евроинтеграции, зато может получить от Кремля инструменты контроля в условиях массовых антиправительственных протестов, которые не прекращаются в стране с начала 2024 года, говорит эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля в СБУ информировали, что в Украине национализировали более 2 млрд грн активов подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о более чем 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, которые были изготовлены в Украине еще до начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!