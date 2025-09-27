Южная Корея попросила Трампа "стать миротворцем" и уменьшить напряжение с Ким Чен Ыном

Сеул обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить посредником в отношениях с Пхеньяном и способствовать возобновлению переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен, президент Ли Чжэ Мэн призвал Трампа "стать миротворцем" и помочь уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове.

По его словам, американский президент "приветствовал" такую инициативу и выразил готовность к новым контактам с Северной Кореей, хотя официальной реакции Белого дома пока нет. Об этом сообщает Sky News.

Трамп и Ким Чен Ын уже имеют опыт прямых переговоров. Во время первого срока Трампа они встречались трижды, когда Северная Корея наращивала свой ядерный арсенал, который Ким считает ключевой гарантией безопасности страны и своего правления.

После провала последних переговоров в 2019 году лидер КНДР полностью прекратил дипломатические контакты с Вашингтоном и Сеулом, тогда как Трамп неоднократно заявлял о желании вернуться к диалогу.

Недавно Ким Чен Ын дал понять, что не исключает нового этапа переговоров, вспомнив о "хороших воспоминаниях" от встреч с Трампом. В то же время он настаивает, что США должны отказаться от требования предварительной денуклеаризации как условия для восстановления дипломатических отношений.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит Южную Корею в следующем месяце, где будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это подпитывает предположение о возможности его новой встречи с Ким Чен Ыном на границе между Югом и Севером.

Стоит отметить, что Северная Корея выходит на завершающую стадию разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты. Она потенциально может нести ядерный заряд и поражать территорию Соединенных Штатов. По словам Ли, Пхеньян уже фактически овладел большинством ключевых технологий, остался лишь последний этап – отработки возвращения боеголовки в атмосферу.

Напомним, постоянное представительство Северной Кореи при ООН в Вене 14 сентября опубликовало официальное заявление, в котором отвергло призывы США к денуклеаризации. Там заявили, что обладание ядерным оружием является неизбежным выбором КНДР для защиты суверенитета и обеспечения баланса сил в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР. Ее должны представить в скором времени. По словам Кима, новая доктрина будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи.

