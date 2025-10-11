'Я счастлив, потому что спас миллионы жизней': Трамп отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира Марии Корини Мачадо. Видео

Президент США Дональд Трамп отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корини Мачадо. Американский лидер заявил, что помогал венесуэльскому политику на пути к этой награде.

В то же время Трамп похвастался, что спас миллионы жизней. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

Трамп не дождался премии

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корини Мачадо. Женщина получила награду за усилия по продвижению демократических прав и достижению мирного перехода от диктатуры к демократии. Нобелевский комитет отметил её "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Спустя некоторое время президент США заявил, что лидер оппозиции Венесуэлы получила Нобелевскую премию мира в его честь. Трамп подчеркнул, что он "помогал ей на этом пути".

"Человек, получивший Нобелевскую премию, позвонил мне сегодня и сказал: я принимаю её в знак уважения к вам, потому что вы действительно её заслужили… Хотя я не говорил: отдайте её мне. Думаю, она могла бы… Я помогал ей на этом пути… Я счастлив, потому что спас миллионы жизней", – заявил Трамп.

Мачадо рассчитывает на помощь Трампа

В свою очередь Мария Мачадо заявила после получения награды, что Венесуэла рассчитывает на поддержку Трампа в борьбе за свободу и демократию.

"Это огромное признание борьбы всех венесуэльцев – импульс для завершения нашей задачи: завоевания Свободы. Мы находимся на пороге победы, и сегодня, как никогда ранее, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединённых Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии", – заявила лауреат Нобелевской премии мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом США официально выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Инициативу поддержали в семи странах мира.

