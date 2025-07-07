Вызов для Трампа? Искусственный интеллект оценил, удастся ли Маску создать собственную политическую партию

Идея о создании Илоном Маском собственной политической партии в США звучит громко, но вряд ли станет реальностью - по крайней мере в ближайшее время. Хотя с юридической точки зрения ничего не мешает это сделать, ведь американское законодательство позволяет создание новых партий.

Видео дня

Пока же политическая сцена США остается жестко структурированной вокруг двух основных сил - демократов и республиканцев – и эту структуру прорвать чрезвычайно сложно. Такую оценку выдал искусственный интеллект GPT.

У Маска, безусловно, есть все необходимое для старта: деньги, влияние, внимание СМИ и миллионная аудитория в соцсетях. Но политика – не рынок технологий. Здесь недостаточно иметь харизму или провокационные идеи. Для того, чтобы серьезно конкурировать, особенно с фигурой вроде Дональда Трампа, нужно иметь нечто большее – четкую политическую программу, команду, поддержку ключевых игроков, а главное – опыт.

Несмотря на все скандалы и суды, Трамп до сих пор имеет чрезвычайно лояльный электорат, который не так просто убедить или "перетянуть" на сторону новой силы. Маску пришлось бы либо расколоть республиканскую базу, либо привлечь массово центристов и независимых избирателей – что в нынешнем политическом климате выглядит маловероятным.

Политического опыта Маск также не имеет. Хотя он успешный бизнесмен, американские избиратели, как правило, выбирают тех, кто уже имеет политический бэкграунд.

Поэтому, даже несмотря на всю свою непредсказуемость и влияние, Маск вряд ли станет игроком первого плана на президентских выборах в ближайшие годы. Скорее, он будет выступать в роли того, кто "играет в тени" – инвестирует, поддерживает, формирует повестку дня. Если же Трамп не будет участвовать в выборах 2028 года, у Илона появится больше шансов проявить себя уже не просто как миллиардер, а как реальный политический игрок.

Напомним, президент США Дональд Трамп посмеялся над политическими амбициями миллиардера Илона Маска, который на днях заявил о желании создать новую политическую партию. Американский лидер выразил скепсис и назвал такую идею бессмысленной, не имеющей серьезного влияния на американскую политику.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардер Илон Маск должен сосредоточиться на бизнесе, а не на политике. По его словам, советы директоров компаний Tesla и SpaceX, которыми владеет Маск, скорее всего, недовольны его политическими инициативами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!