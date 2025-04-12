Израиль уволит резервистов, подписавших письмо с осуждением войны в секторе Газа – СМИ

Израильские военные уволят резервистов ВВС, подписавших открытое письмо с критикой войны в секторе Газа. Письмо появилось на фоне ужесточения операции Израиля против ХАМАС.

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Об этом сообщает NBCNews. В документе говорится, что военнослужащие не имеют права использовать свой статус в действующей армии для публичного выражения позиций во время боевых действий. В командовании это назвали нарушением доверия между подчиненными и командирами.

По решению армии, ни один из действующих резервистов, подписавших письмо, больше не сможет проходить службу. Сколько именно военных подписали документ, и начались ли увольнения – не сообщается.

Письмо появилось в четверг в израильских СМИ. Его подписали около тысячи резервистов и отставников ВВС Израиля. В обращении они требуют немедленного возвращения заложников даже ценой прекращения боевых действий в Газе.

"Это абсолютно нелогично и безответственно со стороны израильских политиков ... рисковать жизнью заложников, рисковать жизнью большего количества солдат и рисковать жизнью многих, многих невинных палестинцев, хотя у этого была абсолютно ясная альтернатива", – заявил Гай Поран, отставной лётчик израильских ВВС, являющийся инициатором письма.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя ситуацию, назвал авторов письмо "горсткой сорняков", которые якобы связаны с иностранными неправительственными организациями. Он заявил, что любой, кто поощряет отказ, будет уволен.

Выступления военных против действий армии – редкость для Израиля. После нападения ХАМАС 7 октября 2023 г. страна объединилась вокруг идеи военного ответа. Однако с развитием конфликта растет критика – преимущественно из-за количества погибших солдат и неудачи в освобождении заложников.

В то же время освобожденные заложники и их семьи делают все возможное, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению и призвать правительство освободить всех.

Несмотря на международное давление, боевые действия в Газе не прекращаются. С начала нового этапа наступления после перерыва в огне, по данным ООН, погибли более тысячи человек. В пятницу армия Израиля призвала жителей нескольких северных районов Газы к эвакуации. Министерство здравоохранения анклава сообщило о по меньшей мере 26 погибших за сутки и более сотни раненых.

Напомним, в субботу в полдень Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об установлении контроля над коридором Мораг на юге сектора Газа, отрезав город Рафах от Хан-Юниса. Таким образом, израильские войска полностью оцепили ключевой город на границе с Египтом.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в феврале этого года террористы ХАМАС передали Израилю тела убитых заложников, были опознаны тела двух сыновей Шири Бибас, Ариэля и Кфира. Однако третье тело оказалось неизвестным и не принадлежало их матери.

Уже после этого госсекретарь США Марко Рубио пригрозил ХАМАС полным уничтожением, если группировка не освободит всех заложников, которые до сих пор остаются в плену в секторе Газа.

В плену ХАМАС погиб самый старый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов.

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