Примерные танки-мангалы: в сети показали репетицию путинского парада на 9 мая. Видео

Во время очередного парада 9 мая в Москве не будет образцов нового оружия, но покажут современное "конвенционное оружие и технику, готовое к вторжению в страну-члена НАТО". Эта техника сейчас тестируется на войне в Украине и не имеет такого привлекательного вида как ранее принимавшая участие в российских парадах.

Видео дня

Как отмечает Bild, в Екатеринбурге уже провели генеральную репетицию московского парада. Соответствующее видео репетиции попало в сеть.

Военный аналитик издания Юлиан Репке утверждает, что на видео реально используемая техника на фронте в Украине. Именно поэтому она так невзрачна.

Например, в кадре шесть боевых "танков-мангалов" – то есть оснащенных сетками для борьбы с дронами. Подобным образом оборудованы БМП, системы залпового огня "Град" и "Смерч", являющиеся "воплощением стратегии "масса вместо качества", считает аналитик.

Также на репетиции увидели мостоукладчики на базе грузовиков КамАЗ, автоцистерны, санитарные машины, дроны для разминирования и системы РЭБ. То есть то, что обеспечивает логистику и рутинные задачи оккупантов.

"Путин хочет показать на своем параде опытную и готовую к бою армию вторжения, которая прямо с парада может отправиться на фронт в Украине или в Балтию. Если Путин действительно продемонстрирует боеспособные боевые части, это жутко", – заметил аналитик.

Парад в Москве будет "реальной демонстрацией силы" и отдельным, но "четким сигналом Европе, что оборонная промышленность России готова к войне", а российские оккупанты сделали все надлежащие выводы из вторжения в Украину.

"Это подтверждает худшие опасения, что Россия научилась на своих прошлых ошибках. Теперь вместо яркой пропаганды оккупанты демонстрируют прагматическую точность – именно то, что позволяет армии Путина ежедневно продвигаться дальше вглубь Украины", – отметил Репке.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты вывесили в разрушенном ими Бахмуте в Донецкой области пропагандистские плакаты к 9 мая. Плакаты и пропаганда, а вокруг видны только руины и пустыри – жуткие фото смотрите здесь.

А в оккупированном и уничтоженном россиянами Мариуполе до 9 мая оккупанты хотят успеть построить монумент "Мариуполь – город воинской славы". Он, конечно, будет посвящен русским захватчикам. Пропагандистский объект строят возле Петровского парка.

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