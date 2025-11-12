В среду, 12 ноября, Верховный суд Австралии отклонил обжалование Россией закона, который выселил страну-агрессора с участка в Канберре, где Москва хотела построить свое новое посольство. Такое решение ранее было принято из соображений безопасности.

Видео дня

Об этом сообщает Associated Press. Семь судей единогласно постановили, что, хотя австралийское правительство имело право отменить договор аренды в столице страны Канберре, оно также обязано выплатить России компенсацию.

Теперь Австралия должна оплатить половину судебных расходов России на обращение в суд.

Генеральный прокурор Мишель Роуленд приветствовала вывод суда о том, что правительство действовало законно, расторгнув договор аренды.

"Австралия всегда будет отстаивать наши ценности, а мы – нашу национальную безопасность. Правительство внимательно рассмотрит следующие шаги с учетом решения суда", – сказала она, имея в виду выплату компенсации.

Что предшествовало

В 2008 году австралийское правительство предоставило России право аренды земли на расстоянии 300 метров от здания парламента для строительства второго посольства. Сейчас РФ продолжает занимать помещение посольства советских времен в пригороде Гриффит, которое находится дальше от парламента.

В 2023 году премьер-министр Энтони Албаниз заявил на пресс-конференции, что его правительство "получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента". В тот же день парламент принял закон, отменяющий аренду.

Он был принят после того, как Россия выиграла апелляцию в Федеральном суде против решения местных властей Канберры о выселении. На то время этот участок оставался в значительной степени незастроенным, за исключением небольшого консульского здания.

Россия обвинила Австралию в "русофобской истерии" из-за отмены соглашения об аренде.

Подробности рассмотрения дела

Юристы страны-агрессора утверждали в Верховном суде, что закон о прекращении аренды является неконституционным, поскольку нет доказательств угрозы национальной безопасности. Они отмечали, что в случае невозобновления договора аренды Россия имела право на компенсацию.

Рекомендации по вопросам безопасности, предоставленные правительству австралийской разведывательной службой, не были подробно изложены в суде из-за их секретного характера.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия с 2023 года импортировала более 3 миллионов тонн российских нефтепродуктов через схему с "переработкой" в Сингапуре, что позволило обойти санкции. Такая ситуация означает, что российские нефтяные доходы продолжали расти, несмотря на официальную политическую поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!