Вероятный клон "Шахедов": в КНДР показали местный завод по производству дронов. Фото

Северная Корея продемонстрировала производственные мощности, на которых изготавливаются ударные беспилотники, внешне похожие на Harop. Во время инспекции Ким Чен Ын поставил задачу и в дальнейшем расширять производство вооружений и повышать уровень использования искусственного интеллекта в военных системах.

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Один из представленных аппаратов имеет аэродинамическую схему, схожую с израильским барражирующим боеприпасом IAI Harop. О визите Ким Чен Ына на оборонные предприятия сообщило государственное информационное агентство КНДР KCNA.

Впервые дроны подобного типа Северная Корея продемонстрировала в августе 2024 года. Тогда государственные СМИ страны опубликовали кадры испытаний нескольких ударных беспилотников, один из которых также внешне напоминал Harop.

В ноябре того же года Ким Чен Ын поручил перейти к массовому производству таких аппаратов. Он назвал беспилотники важной составляющей современной войны и призвал как можно скорее создать систему их серийного выпуска.

После этого КНДР продолжила развивать беспилотное направление. В 2025 году северокорейские государственные СМИ сообщали об испытаниях тактических ударных дронов серии "Кумсон".

В ходе нынешней инспекции Ким Чен Ын отдельно поручил повышать уровень использования искусственного интеллекта в военных системах.

В сообщении KCNA говорится о необходимости модернизации технологических процессов и наращивания производственных мощностей. Среди поставленных задач — повышение уровня "интеллектуализации" систем наступательного и оборонного вооружения.

Ким Чен Ын также уделил внимание артиллерийским системам. Он поручил повышать их степень автоматизации и бронезащиту, а также улучшать производственные возможности предприятий оборонной промышленности.

"Наша артиллерия должна обладать максимально сконцентрированной и разрушительной, масштабной и универсальной наступательной мощью и ответственно выполнять две задачи — сдерживать противника и вести войну", — заявил Ким Чен Ын, которого цитирует KCNA.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30 . Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.

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