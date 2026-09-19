Вероятный клон "Шахедов": в КНДР показали местный завод по производству дронов. Фото
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Северная Корея продемонстрировала производственные мощности, на которых изготавливаются ударные беспилотники, внешне похожие на Harop. Во время инспекции Ким Чен Ын поставил задачу и в дальнейшем расширять производство вооружений и повышать уровень использования искусственного интеллекта в военных системах.
Один из представленных аппаратов имеет аэродинамическую схему, схожую с израильским барражирующим боеприпасом IAI Harop. О визите Ким Чен Ына на оборонные предприятия сообщило государственное информационное агентство КНДР KCNA.
Впервые дроны подобного типа Северная Корея продемонстрировала в августе 2024 года. Тогда государственные СМИ страны опубликовали кадры испытаний нескольких ударных беспилотников, один из которых также внешне напоминал Harop.
В ноябре того же года Ким Чен Ын поручил перейти к массовому производству таких аппаратов. Он назвал беспилотники важной составляющей современной войны и призвал как можно скорее создать систему их серийного выпуска.
После этого КНДР продолжила развивать беспилотное направление. В 2025 году северокорейские государственные СМИ сообщали об испытаниях тактических ударных дронов серии "Кумсон".
В ходе нынешней инспекции Ким Чен Ын отдельно поручил повышать уровень использования искусственного интеллекта в военных системах.
В сообщении KCNA говорится о необходимости модернизации технологических процессов и наращивания производственных мощностей. Среди поставленных задач — повышение уровня "интеллектуализации" систем наступательного и оборонного вооружения.
Ким Чен Ын также уделил внимание артиллерийским системам. Он поручил повышать их степень автоматизации и бронезащиту, а также улучшать производственные возможности предприятий оборонной промышленности.
"Наша артиллерия должна обладать максимально сконцентрированной и разрушительной, масштабной и универсальной наступательной мощью и ответственно выполнять две задачи — сдерживать противника и вести войну", — заявил Ким Чен Ын, которого цитирует KCNA.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30 . Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако на данный момент передача этих ракет не зафиксирована.
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